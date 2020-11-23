Fuat Oktay'dan 'gemi araması' açıklaması: Yük gemimize karşı gerçekleştirilen hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'nın Avrupa Birliği kuvvetleriyle birlikte Akdeniz'deki bir Türk gemisini arama için durdurmasına ve güvenlik güçlerinin gemiye çıkmasına ilişkin olarak, "Bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi" dedi.

Almanya, Avrupa Birliği kuvvetleriyle birlikte Akdeniz'deki bir Türk gemisini arama için durdurduğunu, ancak Türkiye'nin itirazının ardından aramanın durdurulduğunu doğruladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuyla iligil olarak yaptığı açıklamada, Türk gemisine AB güçlerinin çıkmasına ilişkin, "Bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"AB’nin meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtı, son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir.

Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekât çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum"

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