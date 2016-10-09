Irina Shayk: Kendimi yarı Müslüman hissediyorum

Rus model Irina Shayk, Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiğini, kendisini yarı Müslüman hissettiğini anlattı. Shayk, “Türk hamamlarını özledim” dedi. Ünlü model aşk konusunda da “Erkeğin zeki olanını severim" dedi.

Esin Övet'in Habertürk'ün bugünkü (9 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan 'Gianluca Vacchi: Türkiye’ye geliyorum' başlıklı yazısı şöyle:

Şu aralar en çok konuşulan, en çok takip edilen adam: İtalyan işadamı Gianluca Vacchi. Tüm erkeklerin kıskandığı bir yaşandı sürüyor Gianluca. Çok zengin, lüks içinde yaşıyor, para derdi yok. Muhteşem evleri, karısı, teknesi derken tüm dünya kendisini izliyor. Önceki gün Gianluca’yı görünce haliyle yanına gitmek istedim. Ancak etrafı o kadar kalabalıktı ki uzun bir kuyruk bekledim kendisiyle fotoğraf çektirip birkaç kelime konuşmak için. Ayaküstü Gianluca müjdeyi verdi. İtalya’da çok Türk hayranının olduğunu söyleyen Gianluca, “14’ünde Moskova’ya gidiyorum. Oradan da Türkiye’ye geleceğim. Çok merak ediyorum orayı. Beni çok takip ediyorsunuz. Herkesi öpüyorum” dedi. Meraklısına duyurulur. Yakında zengin, hatta trilyoner sosyal medya fenomeni ülkemize geliyor. Haydi hayırlısı.

Beni gezdir Türkiye'de

Gösteri sırasında tanıştığı Ebru Şallı’yla da uzun uzun sohbet eden Gianluca Vacchi, “Türkiye’ye geliyorum, beni gezdirin. Nerelere gideyim?” diye sordu.

Irina Shayk'ın Türkiye sevgisi

Önceki akşam büyüleyici bir geceye katılmak için bir günlüğüne Verona’ya gittim. Kırmızı halıda podyumların güzelleri Irina, Barbara, Joan, Anja. Piyano başında Andrea Bocelli ve son yılların en hızlı ünlüsü, yani sosyal medya fenomeni İtalyan işadamı Gianluca Vacchi. Haydi yaslanın arkanıza. Güzel bir pazar keyfi yapın. Bu sayfada hiçbir yerde okuyamayacağınız, göremeyeceğiz detayları var.

"Erkeğin zeki olanını severim"

O bize hayran, biz ona. Rus model Irina Shayk, daha önce çok kez Türkiye’ye geldi. Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiğini, hatta kendisini yarı Müslüman hissettiğini anlattı. Irina, yarı Tatar olduğunu ve çok kez Türklere benzetildiğini söyledi. Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş istediği için saçlarını sarıya boyattığını açıklayıp “Bir tek o Türk için bunu yapardım” diye anlattı. Evet, o bize bayılıyor biz de ona. Ronaldo ile yaşadığı aşk sonrasında şimdi de Bradley Cooper ile birlikte olan dünyaca ünlü modelle önceki gün Arena di Verona’da “Intimissimi On Ice” gösterisi öncesinde görüştük. Kısa bir ayaküstü yaptık Irinaile. Türkiye’yi çok sevdiğini, hatta yeniden geleceğini söyledi. Ve ardından da “Türk hamamlarını özledim” dedi. Aşk konusunda sorular sıraladığımda güldü ve “Erkeğin zeki olanını severim” dedi.

Kırmızı halıda en çok alkışı Irina attı

UZUN, upuzun bir kırmızı halıyla başladı “Intimissimi On Ice” gecesi. Arena di Verona’nın önüne serilen kırmızı halıda da güzeller tek tek göründü. Irina Shayk, Intimissimi markasının ilham perisi olarak anılıyor. Barbara Palvin, firmanın eski reklam yüzü Macar güzeli. Günümüzün en popüler modeli olarak anılan Porto Riko’lu Joan Smalls ve Polonyalı Anja Rubik vardı. Ancak en çok alkışı Irina aldı.

Bocelli çalar ben mest olurum

YENİ milenyumun en büyük sesi olarak görülen ve Oscar, Golden Globes adaylıkları bulunan dünyaca ünlü Andrea Bocelli, şov öncesi kırmızı halıda kısa bir mini konser verdi. Andre Bocelli’yi bulmuşken kaçıramazdım. Piyanosunun dibine çöktüm diyebilirim. Gösteri boyunca da performans sergiledi Bocelli. En son kapanışı da o yaptı

Tarihi arenadan aklımda kalanlar

* EKİP muhteşem bir gösteri sundu.

* Eskiden Türkiye’de biz de böyle muhteşem gösteriler izliyorduk. Ne güzeldi. Bu gösteri en yakın zamanda Türkiye’ye gelmeli.

* Gösteri bitmeden mekândan ayrılan yine önce Türk kafilesi oldu.

* Ekibi herkes ayakta alkışladı.

* Andrea Bocelli’yi dinlemeye doyamıyorsunuz. Adamın ayrı bir büyüsü var. Sabaha kadar söylese dinletebilir kendini.

* 17 yıl önce takım elbise altına spor ayakkabı giyen erkekleri ilk İtalya’da görmüştüm. Ve bu cuma gecesi yine çok gördüm. Ve evet, sadece İtalyan erkeklerine yakışıyor bu takım elbise altına spor ayakkabı.

* Firmanın daha önceki Calzedonia defilesi için de Verona’da bulunmuştum. Firma şov işine iyi yatırım yapıyor ve hiçbir masraftan kaçınmıyor. Daha önce de bu düşüncelerle ayrılmıştım. Aynı duygularla Türkiye’ye döndüm. Yarın görüşmek üzere. İyi pazarlar.