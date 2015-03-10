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Irina Shayk: Cristiano Ronaldo'nun yanında çirkin hissediyordum

Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı

10 Mart 2015 10:58

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid’in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo’dan ayrılan Irina  Shayk, “Eğer yanlış adamın yanındaysanız kendinizi çirkin hissediyorsunuz. Ben de kendimi çirkin ve güvensiz hissediyordum” dedi.

Rus top model Irina Shayk, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile ayrılığının ardından yaptığı konuşmada aldatıldığını söyledi.

29 yaşındaki Shayk “Daha önce ideal erkeğimi bulduğumu düşündüm ama öyle değilmiş” ifadelerini kullanarak eski sevgilisine göndermede bulundu. Shayk, “İdeal erkeğim güvenilir, dürüst, beyefendi ve kadınlara nasıl davranacağını bilen biri olmalı. Eğer yanlış adamın yanındaysanız kendinizi çirkin hissediyorsunuz. Ben de kendimi çirkin ve güvensiz hissediyordum” diye konuştu.

 

 

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