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Spor

Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk ayrıldı

Ronaldo'nun 'Yılın Futbolcusu' seçildiği FIFA Ballon d'Or ödül törenine Shayk katılmamıştı

18 Ocak 2015 10:34

Futbol yaşantısını İspanya La Liga'nın köklü kulübü Real Madrid'de sürdüren süperstar Cristiano Ronaldo ile dünyaca ünlü manken Irina Shayk'ın son 5 senedir devam eden ilişkisinde resmen sona gelindi. Bu gelişmeyi Rus modelin menajeri de doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde CR7'nin mutlu sona ulaştığı FIFA Ballon d'Or ödül törenine Shayk katılmamış, ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Bunlar üzerine basında, Ronaldo ile Shayk'ın ayrıldığı yönünde dedikodular ortaya çıkmıştı. Rus modelin, Portekizli futbolcunun annesinin doğum günü kutlamasına katılmaması sebebiyle dünyaca meşhur ikilinin ayrılık noktasına geldikleri ileri sürülmüştü.

Konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunan Shayk'ın temsilcisi Stephanie Smith, "Irina'nın, Cristiano Ronaldo ile ilişkisini sonlandırdığını söyleyebilirim. Fakat gerekçesi hakkında medyada yer alan haberler doğru değil. İlişki süresince Irina, Ronaldo'nun ailesiyle oldukça yakındı. Bu konuya ilişkin basında yer alan tüm olumsuz iddialar gerçek dışı. Ayrılık sebebi kesinlikle bu değil" ifadesini kullandı.

 

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