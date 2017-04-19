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Yaşam

İrfan Değirmenci'nin evi kurşunlandı

"'Serseri kurşun' ihtimali üzerinde duruyorlar. İyiyim. Telaşlanmayın"

19 Nisan 2017 11:44

Anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini açıklandıktan sonra Kanal D'deki işinden atılmasıyla gündem olan İrfan Değirmenci'nin evi sabaha karşı kurşunlandı.

Evi kurşunlandı

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

"Sabaha karşı evim kurşunlandı. Polis inceledi sağolsun, zabıt tutuldu. 'Serseri kurşun' ihtimali üzerinde duruyorlar. İyiyim. Telaşlanmayın."

Sözcü.com.tr’ ye konuşan İrfan Değirmenci İstanbul’daki evinin kurşunlanmasıyla ilgili şunları söyledi: "Saldırı gece 02.30 civarı gerçekleşti. O sırada uyuyordum. Silah sesi üzerine kalktım ve penceredeki kurşun izini görmemin ardından polisi aradım. Yaptıkları incelemeler sonrasında serseri kurşun olabileceğini söylediler ki ‘İnşallah serseri kurşundur’ bu saldırıdan dolayı programlarımı iptal etmedim ‘Bir uyuyup uyanalım’ adlı kitabın imza günü için Adana’ya gidiyorum.”

 

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anayasa değişikliği referandumuhayırKanal Dİrfan Değirmenci

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