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Medya

İrfan Değirmenci'den Aydın Doğan'a: Geçen yıl iktidara yaranırım sanarak kovduğunuz ben…

“Allah ve millet sizi affetsin”

06 Nisan 2018 22:28

Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirildiği Anayasa değişikliğine dair referandumda ‘hayır’ oyu vereceğini açıkladığı için Kanal D'deki işinden atılan gazeteci İrfan Değirmenci, Doğan Medya Grubu Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın bugün Hürriyet Dünyası’nda yaptığı veda konuşmasında kullandığı “Benden ayrılıp tazminatını kuruşuna kadar alıp gidenlerin bazları bana haksızlık etti, iftira attı, yalan söyledi. Onlara da hakkımı helal ediyorum” ifadelerine tepki gösterdi. 

Kişisel Twitter hesabından Aydın Doğan’a cevap veren Değirmenci, işine son verilmesinin ardından kendine tazminat verilmediğini hatırlatarak, "Açtığımız davalar sürüyor. Yaşına hürmeten ‘eyy' diye hitap etmeyeceğim. Sayın Aydın Doğan, geçen yıl iktidara yaranırım sanarak kovduğunuz ben ve çalışma arkadaşlarıma haksızlık ettiniz. Ben, hakkımı helal ederim yine de. Allah ve millet sizi affetsin” dedi.

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