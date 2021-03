İrfan Can Kahveci transferinde düğüm bugün çözülüyor

Galatasaray'ın günlerdir transferini bitirmek için uğraştığı İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme yaptı. Göksel Gümüşdağ'ın Ali Koç'a, “Fatih Terim’e öncelik sözüm var, yarın onlarla son kez görüşüp size dönüş yapacağım" dediği iddia edildi. Galatasaray yönetimi bugün, Gümüşdağ ile son bir görüşme yapacak ve bu transfer Galatasaray için olumlu ya da olumsuz bir sonuca bağlanacak.

Galatasaray'ın önceki teklifi

Galatasaray, İrfan Can için 4 milyon euro ve sonraki satıştan % 50 pay önerdi. Bunu riskli gören veya "ya satılmazsa" sorusunun cevabını arayan Başakşehir yönetimi hiç düşünmeden bu teklifi reddetti.



Galatasaray 3 gün sonra teklifi 5 milyon euro'ya çıkardı ve yine % 50 pay önerdi.

Başakşehir ise 3 seçenek sundu

Başakşehir'in İrfan Can için Galatasaray'a sunduğu seçenekler şu şekilde:

-10 milyon euro + Emre Kılınç



-12 milyon euro ve sonraki satıştan % 20 pay



-Takassız ve paysız net 14 milyon euro

Fenerbahçe'nin teklifi

Fenerbahçe yönetimi ile Göksel Gümüşdağ arasında yapılan transfer toplantısında iddiaya göre Ali Koç, "10 milyon euro ve Deniz Türüç'ü verelim" dedi. Gümüşdağ teklifi beğenmdiği ve "Rakamımız 12 milyon euro" dediği belirtildi.

Bu diyaloğun ardından Fenerbahçe kanadının, 10 milyon euro + Deniz Türüç + 1 milyon euro da şampiyonluk bonusuyla teklifini yinelediği ifade edildi.

"İrfan Can bizi istiyor"

Gaziantep deplasmanında alınan galibiyet sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci konusunda, “Galatasaray geri çekilmemelidir. Her şey para ve ilişkiler değildir. İrfan Can düzgün duruyor, biz onu, o da bizi istiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Terim’in bu mesajını Sarı- Kırmızılı yönetim hemen dikkate aldı ve dün bir kez daha Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile masaya oturup, yeni teklifini iletti.

Teklifi artıracak

Daha önce 5 milyon euro’yu gözden çıkaran ve bir sonraki satıştan yüzde 50 payla Başakşehir’in karşısına çıkan Galatasaray'ın bu teklifi 6.5 milyon euro bonservis, artı oyuncu ve sonraki satıştan yine yüzde 50 pay olarak güncellediği öğrenildi. Aslan, oyuncunun da kendileri adına oynama isteğinin de ezeli rakibi Fenerbahçe’ye karşı önemli bir koz olarak kullanıyor.

