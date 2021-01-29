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Spor

Fatih Terim: İrfan Can, Galatasaray'da olursa memnun olurum

"Galatasaray bir oyuncuyu isterken oyuncu da Galatasaray'ı istemeli"

29 Ocak 2021 22:52

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda 2-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir maçı galip bitirdiklerini vurguladı. Terim, İrfan Can Kahveci'nin transfer durumuyla ilgili ise sarı-kırmızılı takımda olursa memnun olacağını söyledi

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