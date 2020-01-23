İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter

Oyuncu İrem Sak, birlikte olmak istediği profili anlattı. Sak, "Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter" dedi.
Önceki gün Etiler Akmerkez’de makyajsız haliyle görüntülendi. Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre bir spor mağazasından alışveriş yapan oyuncu Sak, kendisini görüntüleyen muhabirlere açıklamalar yaptı. Bir süredir çalışmalar içinde olduğunu belirten Sak, “Sinema projesi olabilir, üzerinde çalışmalar yapıyoruz” dedi. Makyajsız haliyle biraz çekingen davranan oyuncu, “Ne yapayım haliyle böyle görüntülenmek istemiyorum. Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum” dedi.