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İrem Derici'nin yeni aşkı Genco Ecer kimdir?

Şarkıcı İrem Derici Akaretler'de yeni sevgilisi Genco Ecer ile yakalandı

30 Ekim 2018 11:52

Önceki akşam Akaretler'de bir mekanda kameralara yakalanan İrem Derici ile yeni sevgilisi Genco Ecer samimi pozlar verdi. İlişkilerinin ortak bir arkadaşları sayesinde başladığını söyleyen çift, nişan ve evlilik sorularını 'klişe' olarak yorumlayarak cevapsız bıraktı. 

Genco Ecer mikrofonlara şunları söyledi:

“İrem’e şarkı yapmak çok isterim. Benim şarkımı okumasını isterim. Daha önce İrem’i takip ediyordum ama ondan önce hoşlanıyordum diyemem. Konuştukça hoşlandım.” 

Genco Ecer kimdir?

Genco Ecer (13 Aralık 1985, Ankara), Kıbrıs Türkü şarkıcıdır. Annesi Ankaralı, babası ise Kıbrıs Türkü olan Ecer Ankara'da doğdu. Doğumundan kısa bir süre sonra ailesi ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşti. Ecer, U Dönüşü, Yalvarırım ve Vur olmak üzere 3 tane albüme sahiptir. 

2011 yılından bu yana Emre Karabacak ile evli olan, iki çocuk annesi Irmak Ünal'ın üç aydır genç popçu Genco Ecer ile gizli ilişki yaşadığı konuşuluyordu.

 

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