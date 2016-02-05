İrem Derici'nin albüm kapağı sosyal medyada 'dantel' akımı başlattı

İrem Derici'nin yeni albümü "Dantel"in kapak fotoğrafını paylaşması üzerine, hayranları kendi evlerinde bulunan dantellerle sosyal medyada poz vererek yeni bir akım başlattı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre İrem Derici’nin 12 Şubat’ta çıkaracağı “dantel” isimli albüm kapağında yer alan fotoğrafı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Derici, yeni albümünde başından yüzüne kadar dantel örterek yer aldığı fotoğrafı sosyal medya üzerinden yayınladı. Bu paylaşımı yaptıktan sonra sanatçının hayranları kafalarına dantel koyarak çektikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak bir akım oluşturdular.