"İrem Derici sevgilime, 'Ben sana çok aşığım, lütfen benim ol' diye mesaj atmış"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sosyal medya fenomeni Gökçe Yıldırım telefon ile bağlandı. Eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını iddia eden Yıldırım, "İrem sevgilimi elde etmek için çok uğraştı" dedi. Yıldırım, Derici'nin eski sevgilisi Özdene'ne, "Ben sana çok aşığım, ben sana ölüyorum. Lütfen bana gel, benim ol" mesajı attığını, Özdene'nin de, "Bekle zamanı var" diye yanıt verdiğini ileri sürdü.

Son derece kırgın olduğunu belirten Yıldırım, "Gördüğüm şeyler onur kırıcı, çirkin şeylerdi. Benim bilgisayarımdan oturum açmış Ataberk ben de bilgisayarı açınca gördüm ihaneti. Bu yeni olan bir şey değil Mayıs ayından beri olan bir şey. Ben Ataberk’e soruyordum, o da bu durumdan rahatsız olduğunu söylüyordu" sözlerini sarf etti.

Yıldırım canlı yayında şunları kaydetti:

"İlk önce şu söyleyeyim. Son derece kırgınım. Gördüğüm şeyler onur kırıcı, çirkin şeylerdi. Benim bilgisayarımdan oturum açmış Ataberk ben de bilgisayarı açınca gördüm ihaneti.

Bu yeni olan bir şey değil Mayıs ayından beri olan bir şey. Ben Ataberk’e soruyordum, o da bu durumdan rahatsız olduğunu söylüyordu.

İrem bana da mesaj atmıştı, ‘bir türlü tanıştırmadı bizi senin oynak!’ Ama öğrendim ki o zaman ilişkileri başlamış zaten. Bu kadın kadına yaptığı bir şiddettir. Ben güçlü olmaya devam edeceğim.

"Bu sizin yanlışınız"

İhanetten daha büyük şeyler var burada. Aptal yerine konulmak, onuruyla oynanmak… Bana söyleselerdi, ‘bu sizin yanlışınız’ derdim susardım.

Ataberk’e hep soruyordum ‘Bir şey varsa bana söyle’ diyordum. Konsere bile sevmediği işi yapıyordu para kazanmak için. Bana ‘Yapıyor bir şeyler ama ben çok takmıyorum’ gibi ifadeler kullanıyordu.

Ben utandım herkes adına. Herkes ‘Neden bu çirkinliğe katlanıyorsun, hesap sormuyorsun’ diyorlar…



Ben utandım bu olanlardan benim için çok zor. Günlerdir uyuyamıyorum. Yazışmaları gördüm, çok kötüydü. O yazışmaları söylemeyi doğru bulmuyorum… Ben mesajları okuduğumda yerin dibine girdim.

"Bir kadın bir akdına bunu nasıl yapar?"

‘Ben sana çok aşığım, ben sana ölüyorum. Lütfen bana gel, benim ol’ mesajları vardı. İrem Derici yollamıştı bunları. Ataberk de ‘Bekle zamanı var’ yazmıştı… Bir kadın bir kadına bunu neden yapar anlamıyorum. İrem Derici sevgilimi elde etmek için çok uğraştı. Burada tek taraflı suç yok, iki tarafta da var… Sizin insanlara örnek olmanız gerek…Bu olay tamamen benim anlattığım gibidir, kimse aksini iddia edemez. Şunu söyleyebilirim ki ben Ataberk’ten severek ayrıldım. Ben ona çok güvendim, hiç kimsenin nereden geldiğine takılmadım, parasının olup olmadığı hiç umursamadım…

İrem’in Ataberk’e yazdığı dönemlerde hayatında biri vardı. Genco’ydu o kişi de… Öyle güzel şeyler yaptı ki İrem ailesine kadar… Bütün akrabalarıyla takipleşmeler… Ben Ataberk’in ailesini aradım ‘Lütfen böyle bir şey varsa bana söyleyin’ dedim."

İrem Derici'den açıklama

İrem Derici de sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Ben neymişim be abi, wow! Kudretim bir yere kadar arkadaşlar. Onu ayırdı, bunu alıktırdı, sevgilisini çaldı... E yeter. Perakende satış ürünü mü bu insanlar; aldı, çaldı? Gerizekalı mı bu insanlar? Cidden ünlü olmak bu denli heves edilecek bir şey değil. Hele ben bunu için hiç doğru bir "basamak" asla değilim. Bakın ünlü olunca böyle hedef tahtası oluyorsunuz. Vurun popçuya festivali. Hele konuşmayan, susan bir yapınız varsa geçmiş olsun. Cidden işimden ve mutluluğumdan başka hiçbir şey umurumda değil. Ben kendimi aşırı iyi tanıyorum ve kendime aşığım. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar"