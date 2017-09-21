"İrem Derici, sadece birayla besleniyor"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle geçen günlerde yoğun bakıma alınan şarkıcı İrem Derici'nin günde sadece iki şişe bira içtiğini ileri sürdü. "Umarım arpa suyuyla hayatın geçmeyeceğini öğrenmiştir" diyen Semercioğlu, Derici'ye "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cengiz Semercioğlu'nun İrem Derici'ye yer verdiği yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Arpa suyu diyeti...

Bir süredir çok zayıfladığı konuşulan, çok kilo verdiği haberleri çıkan İrem Derici hastaneye kaldırıldı.

Bu yüzden doktor raporuyla 20 Eylül Ankara Atılım Üniversitesi, 23 Eylül Yenikapı, 24 Eylül İstanbul Çekmeköy konserlerini iptal etti. Gerçekten sağlıksız besleniyordu İrem...

Son dönemde yediği içtiği hiçbir şey yoktu, sadece günde bir-iki şişe bira içiyordu...

Başka yediği bir şey yoktu.

Sonunda vücut iflas etti.

Umarım arpa suyuyla hayatın geçmeyeceğini öğrenmiştir İrem, geçmiş olsun diyorum kendisine..."

TIKLAYIN- İrem Derici yoğun bakıma kaldırıldı

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi olan İrem Derici yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ardından doktoru, ünlü şarkıcının yoğun bakıma alındığını açıklamıştı.Prof. Dr. Reha Baran'ın son açıklamasında ünlü şarkıcının sağlık durumunun hastaneye geldiği günden daha iyi olduğu belirtildi.