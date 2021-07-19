İrem Derici, hastanelik oldu

Şarkıcı İrem Derici, Çeşme tatilinde hastanelik oldu. Serum takılan şarkıcı, tedavisinin tamamlanmasını beklemeden hastaneden çıktı.

Çeşme'de tatil yapan İrem Derici, önceki gün kendini kötü hissedince hastaneye gitti. Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bir gün önce meslektaşı Derya Uluğ’un sahne aldığı mekana gittiğini ve oradaki havalandırma nedeniyle üşüttüğünü söyledi.

Derici, “Hastaneye gidiyorum. Sesim çıkmıyor. Boğazım, kulaklarım ağrıyor. Ha iğnemi yaptırdıktan sona beach’e giderim, o ayrı” dedi.

Hastanede serum takılan şarkıcı, tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla kiraladığı evine geçti.