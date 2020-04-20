İrem Derici: Estetiksiz tek bir yerim var

Koronavirüs korunmak adına kendini önlem amaçlı evde karantinaya alan şarkıcı İrem Derici, bir radyo programına telefonla bağlandı. Yeni şarkısının heyecanını yaşayan Derici, "Şarkımın adı 'Dudak Payı.' Zaten tek estetiksiz yerim dudaklarım" diyerek kahkahayı patlattı.

Derici, evde çektiği klibi için kendi makyajını, kendi yaptığını söyledi. Konuyla ilgili konuşan İrem Derici, şu ifadeleri kullandı: