İrem Derici: Erkekte slip mayo, mal beyanı

Şarkıcı İrem Derici, magazin gündeminde son günlerde yer bulan slip mayo tartışmasına ilişkin olarak, “O ne Allah aşkına. Mal beyanı” yorumunda bulundu. Derici, ayrıca "Kim olursa olsun 10 günde âşık ederim kendime. Kafaya takmam yeterli” dedi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Hürriyet’ten Ömür Gedik’e konuştu.

Derici, hoşlandığı bir kişi olması durumunda ‘kafaya takmasının yeterli olacağını’ söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Kim olursa olsun 10 günde âşık ederim kendime. Ben sapyoseksüelim. Zekaya takığım. İlk olarak tip ilgi çekiyor tabii. Ama içi boşsa tenekenin, hemen yoluma devam ediyorum. Ahmet, Mehmet benim kuramadığım bir cümleyi mi kurdu, benim yapamadığım bir espriyi mi yaptı, ipler kopuyor bende. Kıskançlıkla karışık bir hayranlık başlıyor hemen.”

Derici’nin açıklamalarından bir kısım şöyle:

Erkekte slip mayo muhabbetine yorumun var m? Güzel duruyor mu sence?

O ne Allah aşkına. Mal beyanı. Ben erkekte şort mayo seviyorum. Herkesin kendi tercihi ama... Erkek olsam çok yanayım diye slip mayo giyebilirdim.

“Dolardan kaçtım Beşiktaş’a taşındım” demişsin, dolarla mı ödüyordun kiranı?

Evet, kiram dolar üzerindendi. 4 senede 10 ev değiştirdim. Duramıyorum çünkü. O evi bir kişiyle, bir olayla özdeşleştiriyorum. Bir kişiyle üç ev değiştirdiğim de oldu. Cihangir’de başıma gelmeyen kalmadı mesela. Orada ölüyordum, orada kafayı üşüttüm, orada yalnız kaldım, orada kaybettim sevdiklerimi. O yüzden giderken eve sövdüm. Evin ne günahı varsa artık. Ama aslında sorun evler değil, sorun benim. Eskiden kıyafetleri de gönderirdim. Ama artık değişmem ve kendimle, bedenimle barışmam lazım.

Evim yok dedin... Para biriktirme dürtüsü, gelecek kaygısı da mı yok sende?

Yok. Annem “Durumlar kötü, kenara para koy, ev al” diyor. Ona “Senin evinde odam yok mu, döner oraya gelirim” diyorum. Ben gezmeyi, harcamayı tercih ediyorum. İşime de harcıyorum, bir ton para gidiyor. Şarkıya, aranjeye, fotoğraf çekimine, klibe, her şeye harcıyorum. Sıkıldıkça gidiyorum bir yerimi yaptırıyorum, ona da harcıyorum.

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