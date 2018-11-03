İrem Derici: Erkekte beyin yoksa başka yere bakmamın manası yok

Şarkıcı İrem Derici, bir erkekte ilk olarak "beynine" baktığını söyledi. "O yoksa başka pek bir yere bakmamın manası yok" diyen Derici, "Bir de bön bakmasın konuşmasa da bir şey anlatsın bir bakışıyla" ifadesini kullandı.

"Devir kötü, terapiste bile bazı şeyleri anlatırken tedirgin oluyorum" diyen Derici, "Geçen yıl o Hipokrat yemini etmiş hemşireler raporlarımın fotoğrafını çekip gazeteye servis ettiğinden beri 'Babana bile güvenme' sözünün doğruluğuna inanıyorum" dedi.

Posta'dan Dilara Doğan'ın sorularınoı yanıtlayan Derici'nin açıklamaları şöyle:

İstanbul hakkında en sevdiğiniz şey nedir?

Kaos! Benim ruh halimi yansıtıyor İstanbul. Hem aşıksın hem nefret ediyorsun. Ben de öyleyim, kötü alışkanlık gibiyim. İstanbul da öyle.

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Bir hayvan türüyle iletişim kurabilseydiniz hangi hayvan olurdu?

Balıkları seçerdim. Rivayete göre hafızaları üç saniye olduğu için. Kimseye söyleyemediklerimi söyler söyler sonra da hatırlamamasının bana verdiği yetkiye dayanarak, içim rahat hayatıma devam ederdim. Devir kötü, terapiste bile bazı şeyleri anlatırken tedirgin oluyorum. Geçen yıl o Hipokrat yemini etmiş hemşireler raporlarımın fotoğrafını çekip gazeteye servis ettiğinden beri “Babana bile güvenme” sözünün doğruluğuna inanıyorum.

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En beğendiğiniz yeriniz?

Beynim. Aşığım kendilerine. Hayatımı çok zorlaştırsa da beni özel kılıyor. Daha görsel bakarsak da omuzlarımı çok severim, geniş geniş, güven veren.

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Aldığınız en ilginç hayran mesajı?

‘Sabıka Kaydı’ albümümde ‘Yanlış Alarm’ diye bir şarkı var, iki hafta önce klibi çıktı. Bundan tam iki ay önce Arda diye bir deliden şöyle bir mesaj geldi. “Yanlış Alarm’a klip çektiğini duyana kadar kaka yapmayacağım.” Protestonun böylesi, benimkiler de benim gibi kafadan kontak fark ettiysen.

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Son 10 yılda yaptığınız en cesur şey?

Gitgide daha da tımarhaneye bağlayan bir dünyada ünlü olmak sanırım. Her ağlayıp zırladığımda, “Anne yine yalan haber yapmışlar, neden böyle diyorlar bana” diye serzenişlere boğulduğumda, “Sen kaşındın” diyor annem.

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En tuhaf karşılanacak takıntınız?

Yatak odasında ayna varsa kafayı yerim. Otellerde falan da örterim genelde uyumadan. Bir de yatağın hep kapıya yakın tarafında yatmak zorundayım. Bir şey olursa ilk ben kaçabileyim diye.

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Kendinize bir soru sorup cevabını da verir misiniz?

Ölmeden önce son kurduğun cümle ne olsun? Kına yakın kına, hadi eyvallah!

Tutkulu bir aşık mısınız?

Maalesef... Bir kez aşık oldum hayatımda, bir yıla resmen bir ömür sığdırdım. Tutkumda boğulup öldüm sonunda da... Artık çok daha temkinliyim, yine çığrımdan çıkmak istemiyorum.

Size aşık olmak nasıl bir his?

Direkt siyanür içmek daha akıllıca bir intihar yöntemi. Hiç gitmeyecekmiş gibi seven, ama bir anda bakkala gidip dönmeyen bir adam gibi olduğum için tavsiye etmiyorum gençlere.

Erkekte ilk neye bakarsınız?

Beynine. O yoksa başka pek bir yere bakmamın manası yok. Bir de bön bakmasın konuşmasa da bir şey anlatsın bir bakışıyla.