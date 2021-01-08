İrem Derici'den Ekşi Sözlük'deki, "Kötü açılmış cips paketi gibi ağzı var” yorumuna: Ne kadar doğru

Şarkıcı İrem Derici, Hasan Can Kaya’nın sunduğu “Konuşanlar” programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekti. Ekşi Sözlük’de yazılan “Kötü açılmış cips paketi gibi ağzı var” yoruma ilişkin konuşan Derici, “Ne kadar doğru bir yorum” dedi.

“Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor. Ne yapmış oluyorum şimdi?” diyen Derici, “Hepsini değil ama. Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım” ifadelerini kullandı.

“Mart ayından bu yana en büyük keyfim, ‘keşfet’te adam beğenmek”

Derici, pandemi sürecinde sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini de söyledi:

“Mart ayından bu yana en büyük keyfim, ‘keşfet’te adam beğenmek. 30 adam beğeniyorum, kenara atıyorum. Ertesi gün ‘o beni basına söyler’, ‘bu sabahına beni eve yollar’ diye diye eliyorum, elde kalıyor sıfır.”

“Kötü açılmış cips paketi gibi ağzı var, yazmış, ne kadar doğru bir yorum”

İrem Derici, yaptırdığı estetiklerden bahsederken şöyle dedi:

“Her yerim yapma, dudaklarım değil. Biri geçen Ekşi Sözlük’te ‘Kötü açılmış cips paketi gibi ağzı var’ yazmış. Ne kadar doğru bir yorum. Muhteşem değil mi?”