İrem Derici: Ben de kendimi LGBTİ olarak görüyorum!

Ünlü şarkıcı İrem Derici; lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks (LGBTİ) bireylerin sanatın her dalında çok daha iyi bir bakış açısına sahip olduğunu belirtirken “Çalışma hayatımda da normal hayatımda da LGBTİ bireylerin hayatıma kattığı bir kamyon güzellik var” diye konuştu. Derici, “Kendimi LGBTİ birey olarak görüyorum” dedi.

Gzone’a konuşan Derici’nin açıklamalarının bir kısmı şöyle:

LGBTİ görünürlüğü için hazırladığımız compilation’da bir şarkı seslendirdin, buradan da ayrıca teşekkür ederiz. Peki kariyerinde ve özel hayatında LGBT etkisi nedir? LGBT bireyi arkadaşlarının sana kattıklarının neler olduğunu düşünüyorsun?

Beni bu projenin içinde istediğiniz için ben teşekkür ederim asıl, çok severek dahil olduğum bir iş oldu.

Bir kere LGBTİ bireylerinin herkesten daha hassas bir ruha sahip olduğuna inanıyorum. Sanatın her dalında çok daha iyiler. Dünya görüşleri çiçek gibi, bakış açıları geniş. Dünya üzerinde en kıymet verdiğim ve canımdan saydığım arkadaşlarımdan biri 14 yaşında lezbiyen olduğunu itiraf etmişti bize. Yıllardır onun yaşadığı zorlukları onunla beraber en az onun kadar omuzlamaya çalıştım ve savaşındaki gücüne hayran kaldım. Çalışma hayatımda da normal hayatımda da LGBTİ bireylerin hayatıma kattığı bi’ kamyon güzellik var.

Azımsanmayacak bir LGBTİ hayran kitlesine sahipsin, yeni jenerasyonunun “gay icon”larından biri olarak görülüyorsun. Peki sen kendini ne kadar icon olarak görüyorsun? Senin için Icon olmak neyi ifade ediyor? Senin icon’ların kım? Neden?

Bayılıyorum bu duruma! “Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı”yla başladı bu durum. Hornet’te kaç kişinin bio’sunda “Ben düşler ülkesinin gelgit akıllısıyım…” cümlesini gördüm o dönem anlatamam.

Bu arada ben de kendimi LGBTİ bireyi olarak görüyorum. Aylar önce bir Instagram fotoğrafımın altına “Ayyyy trans suratlı karııı…” yazmıştı bir kadın. Hakaret ettiğini zannediyor, “ay ne güzel iltifat” dedim kendi kendime.

Ha benim gay icon’um kim?: Bir dönem Rihanna’ydı ama o kadar çok meme uçlarını gördüm ki kadının, mevzuyu yine Madonna’ya döndürdüm. “Truth or Dare” diye eski bir belgeselini izledim, Allahım o hareketleri, cesurluğu, çalışkanlığı, işine deliler gibi titizlemesi. Bir sahnesinde dedim ki “tamam ya benim olmak istediğim kadın bu”. O dönemki sevgilisi bir hediye almış buna, zor bulunan bir şeymiş sanırım. Madonna başka bir arkadaşına hediyesi elindeyken bunu anlatıyor ve parmağını şıklatarak “Gördün mü, ben istediğimi alırım” diyor. Kimse kusura bakmasın, ben de alırım.

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