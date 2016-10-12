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İrem Derici: Arda Turan'ın ayağını kaydırdım

"Babamın hayrına bu reklamlarda oynamıyorum"

12 Ekim 2016 12:14

Ünlü şarkıcı İrem Derici, reklam çekiminde kendisinden önce markanın yüzü olan Arda Turan'a "Arda'nın ayağını kaydırdım" diyerek gönderme yaptı.

Derici, Defacto'nun jean koleksiyonunun reklam yüzü oldu. Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki reklam çekiminde gazetecilerin karşısına çıkan İrem Derici, "Yakında Barcelona'da da top koşturup Arda'nın yine ayağını kaydıracağım" esprisi yaptı.

 

"Babamın hayrına oynamıyorum"

 

Derici, reklam çekimlerini babası Hulusi Derici'nin yapmasıyla ilgili de şu yorumu yaptı:

"Babamın hayrına bu reklamlarda oynamıyorum. Ünlü olmasaydım babam beni reklamda oynamam için tercih etmezdi."

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Arda Turanayağını kaydırdımİrem Dericibabamın hayrına oynamıyorum

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