İranlı yönetmen Panahi, Altın Ayı'ya 'Taksi'yle gitti

"Altın Ayı" ödülünü İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin "Taksi" filmi kazandı. Festivalde İngiliz filmi "45 Years"ın başrol oyuncusu Charlotte Rampling en iyi kadın oyucusu seçilirken, aynı filmde oynayan Tom Courtenay en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü

65. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "Altın Ayı" ödülünü İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin "Taksi" adlı filmi kazandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Almanya 'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast'ta yapılan törenle sahiplerini buldu. Tören öncesinde siyaset ve sanat çevresinden bir çok ünlü , kırmızı halıda yürüdü.

Darren Aranofsky'nin jüri başkanlığını yaptığı festivalde "Altın Ayı" ödülünü İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin "Taksi" adlı filmi kazandı. Panahi, ülkesinden çıkması yasak olduğu için törene katılamadı. İranlı yönetmenin yerine ödülünü yeğeni aldı. Sahneye gelen Panahi'nin yeğeni, "Bir şey söyleyemeyeceğim" diyerek, göz yaşlarını tutamadı. Panahi'nin ailesinin de törene katıldığı bildirildi.

Jüri Büyük ödülüne Pablo Larrain'in yönettiği "El Club" filmi layık görülürken, en iyi yönetmen dalında Gümüş Ayı ödülünü "Aferim!" filmiyle festivale katılan Rumen yönetmen Radu Jude ile "Body" filmiyle Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska paylaştı.

En iyi kadın ve erkek oyuncu ödülü aynı filmden çıktı

Uluslararası Jüri, en iyi erkek oyuncu ödülünü "45 Years" filminde oynayan Tom Courtenay'a verirken, en iyi kadın oyuncu ödülüne aynı filmindeki rolüyle Charlotte Rampling layık görüldü.

En iyi senaryo dalında Gümüş Ayı ödülünü "El Boton de Nacar" filmiyle Şilili Patricio Guzman alırken, festivalin "Berlinale Shorts" adlı kısa metrajlı film yarışmasında, en iyi film dalında Altın Ayı ödülünü, Güney Koreli yönetmen Na Young-kil'in "Hosanna" adlı filmi kazandı. Yönetmen Na'yı bu yıl Uluslararası Kısa Film Jüri Üyesi olarak görev yapan Halil Altındere takdim etti.



Kısa metrajlı filmler arasında jüri ödülü kategorisinde Gümüş Ayı ödülünü, ABD 'li Joanna Arnow'un "Bad at Dancing" aldı.





65. Altınayı ödüllerinin kategorileri ve kazananlar ise şöyle sıralandı



En iyi film (Altın Ayı): Jafar Panahi/"Taksi"

Jüri Büyük Ödülü: Pablo Larrain/"El Club"

En iyi yönetmen: Radu Jude/"Aferim!"ve Malgorzata Szumowska/"Body"

En iyi kadın oyuncu: Charlotte Rampling/"45 Years"

En iyi erkek oyuncu: Tom Courtenay/"45 Years"

En iyi senaryo: Patricio Guzman/"El Boton de Nacar"

Alfred Bauer Ödülü: Jayro Bustamante/"Ixcanul"

En iyi ilk film: Gabriel Ripstein/"600 Millas"

En iyi kısa film(Altın Ayı): Na Young-kil/"Hosanna"

Kısa film jüri ödülü: Joanna Arnow/"Bad at Dancing"

Berlin'de 5 Şubat'ta başlayan 65. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 72 ülkeden 441 film gösterilmiş, 19 film "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" için yarışmıştı.