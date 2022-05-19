İranlı yönetmen Ashgar Farhadi, intihal iddiaları hakkında ilk kez konuştu:

Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında yer alan Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi, 'Kahraman' (A Hero) filmi için açılan intihal davasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Ferhadi, " Bir olay basına yansıdığında kamuoyuna mal olur. 'A Hero', bu olayın sadece bir yorumudur." açıklamasını yaptı.

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Ashgar Farhadi, 75. Cannes Film Festivali'nde düzenlenen basın toplantısında, hakkındaki intihal iddiası ve açılan davayla ilgili açıklamalarda bulundu. İntihal iddiasını reddeden Farhadi, "Bu belgesel, bir atölyede gördüğüm ve bir öğrenciyle konuştuğum bir şeydi ama 'A Hero' filmini çok sonra yaptım ve bu bir intihal olarak görülemez. 'A Hero'da olanla belgeselde olan oldukça farklı şeyler. Bazı gazetecilerin bu yanlış bilgiyi neden yaydığını görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yönetmenin eski bir öğrencisi olan Azadeh Masihzadeh, Ashgar Farhadi'nin Cannes Film Festivali’nde Büyük Jüri Ödülü aldığı "A Hero" filminin senaryosunu "All Winner All Losers" adlı belgeselinden ‘çaldığını’ iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. İran mahkemeleri de Farhadi'yi intihalden suçlu bulmuştu.

“Film, yaşanan olayların sadece bir yorumu”

Beyazperde'nin aktardığına göre, Farhadi, basın toplantısındaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız şey kurmaca filmler yapmak ve 'A Hero' filmimde yaptıklarımın az önce bahsettiğim atölyede yapılan işlerle ilgisi yok. Güncel bir olaya dayanıyordu, dolayısıyla bu belgesel ve film, atölye çalışmasından iki yıl önce meydana gelen bir olaya dayanıyor. Bir olay gerçekleştiğinde ve basına yansıdığında, o zaman kamuoyuna mal olur ve olay hakkında istediğinizi yapabilirsiniz. Olay hakkında bir hikâye yazabilir veya bir film yapabilirsiniz. Bu etkinlikle ilgili bilgileri inceleyebilirsiniz. 'A Hero', bu olayın sadece bir yorumudur."

Masihzadeh'in davasının ardından Farhadi, iddiaları destekleyecek "yetersiz kanıt" olduğunu söyleyerek hakaret davası açtı. Masihzadeh suçlu bulunursa, iki yıla kadar hapis ve 75 kırbaç cezasına çarptırılabilir. Farhadi, Masihzadeh'in karşılaşabileceği ceza hakkındaki duyguları sorulduğunda ise soruyu geçiştirerek, "Açıkçası çok uzun bir süreç bu, belli bir rahatsızlık yarattı ama film belgeselden uyarlanmadı ve hatta filmin kazancının ikimiz arasında paylaşılması önerisinde bulunuldu. Mesele kesinlikle çözülecek, bu kadar kötü his yarattığı için üzgünüm" dedi.