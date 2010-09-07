-İRANLI MÜLTECİLERDEN PROTESTO ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - Ankara'da yaşayan bir grup İranlı mülteci, ülkelerinin yönetimini protesto etti. İran'ın Ankara Büyükelçiliği binası karşısında toplanan grup, Farsça çeşitli sloganlar attı. Kendilerini ''Türkiye'deki İranlı Özgürcü Odak'' olarak tanıtan grup adına yapılan basın açıklamasında, 11 yıl önce öğrenci hareketini susturmak için Tahran'daki öğrenci yurtlarına baskınlar düzenlendiği ve cinayetler işlendiği ileri sürüldü; iktidarın halk direnişçilerini sindirmeye çalıştığı ifade edildi. Taleplerin de dile getirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Birleşmiş Milletler'in tüm üyeleri tarafından İran'daki rejime karşı acil ve çok taraflı yaptırımların uygulanmasını istiyoruz. Tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasını, kendilerini ve ailelerine tazminat ödenmesini; idam, recm, sakat bırakma ve işkence gibi Ortaçağ'dan kalma cezalandırma yöntemlerine son verilmesini; cinsiyet ayrımcılığına tamamen son verilmesini; İran'daki tüm etnik grupların temel haklarının tanınmasını istiyoruz.''