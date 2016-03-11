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Dünya

İranlı general, Suriye'deki savaşta hayatını kaybetti

İran, Suriye'deki savaşta Esad'ı destekliyor

11 Mart 2016 01:12

İran Devrim Muhafızları'ndan General Hasan Ali Şemsabadi, Suriye'deki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

Radikal’in haberine göre, İran'ın yarı resmi Fars haber Ajansı İran Devrim Muhafızları'na mensup Tuğgeneral Şemsabadi'nin Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğü bildirdi.

Haberde, Şemsabadi'nin Suriye'nin hangi bölgesinde öldürüldüğü bilgisine ise yer verilmedi. Suriye'de 5 yıldır devam eden krizde İran, Esad yönetimine destek veriyor. Tahran yönetimi, Suriye'deki çatışmalarda şu ana kadar aralarında generallerin de olduğu çok sayıda askeri personelini kaybetti.

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suriyesavaşesadirandevrim muhafızlarıGeneral Hasan Ali Şemsabadi

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