'İranlı eşcinseller Türkiye'ye sığınıyor'

T24 - İranlı muhaliflerin Türkiye'ye yoğun biçimde sığınması Batı medyasında ilgi uyandırıyor. Son olarak Washington Post, özellikle Türkiye'ye kaçan "eşcinsel" İranlılara dikkat çekildiği geniş bir haber ve Türkiye'de nasıl yaşadıklarını yansıtan fotoğraflar yayımladı.





ABD'li gazete, "İranlı muhalifler, eşcinseller Türkiye'ye kaçıyor" derken, Haziran'dan bu bana bin 356 İranlı'nın Türkiye'ye kaçtığını da yazdı. Washington Post, Kayseri mahreçli "Muhalif İranlılar, Türkiye'de sığınak buluyor" başlığı ile yayınladığı haber ile birlikte yayımladığı fotoğraflar için "İranlı muhalifler, eşcinseller, Türkiye'ye kaçıyor" spotunu kullandı.



Haziran'dan bu yana bin 356 İranlı mültecinin, Türkiye'ye kaçtığına dikkat çekilirken "Bazıları, İran'ın dışına çıkarılmak üzere kaçakçılara bin 500 dolar veya fazlasını ödedi, bazıları da doğrudan Batı Avrupa'ya geçmeye çalışarak gözaltı alınma ve sınır dışı edilme riskini göze alıyor" denildi. İnsan hakları savunucularına dayanarak İran'daki tartışmalı Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ardından muhaliflerin ülkeden kaçarak Avrupa ve komşu Türkiye'ye yöneldiğini belirten gazete, İran hükümetinin baskılarından nasibi alanların arasında öğrenciler, gazeteciler, insan hakları savunucuları, sanatçılar ve eşcinsellerin bulunduğuna işaret etti. Türkiye'ye sığınan İranlıların nasıl yaşadıklarını, ne düşündüklerini de aktaran gazete, İran'daki siyasi protestolarda kilit bir isim olduğu belirtilen kadın hakları savunucusu Aida Saadat'ın ülkesinden nasıl kaçtığını anlattıktan sonra da "Şimdi ise, son yıllarda İran ile daha yakın bağları kuran ve resmen mültecilerin siyasi faaliyetleri yürütmelerini yasaklayan Türkiye'nin ortasında ısıtılmayan bir apartmana sığınmış durumda" yorumunu yaptı.





İranlı ajanlardan gelen tehditler



İran'daki siyasi mücadelenin önde gelen kişilerinin ülkeyi terk etmesinin rejim direnişi acısından olası olumsuz etkilerine de dikkat çekilen haberde Türkiye'deki bazı İranlı mültecilerin İranlı ajanlardan tehdit edici telefonlar gibi bir dizi baskılara maruz kaldıkları kaydediliyor. Türkiye'ye sığınan İranlı eşcinsellerin de üzerinde duran Washington Post, 25 yaşındaki eşcinsel Hamid Safari'nin yaşadığı Isparta'da uzun saçı ve bakımlı kaşlarıyla kent halkının ilgisini çektiğine işaret ettikten sonra "Kimileri İran'ın dışına çıkarılmak üzere kaçakçılara bin 500 dolar veya fazlasını ödedi. Başkaları da doğrudan Batı Avrupa'ya geçmeye çalışarak gözaltı alınma ve sınır dışı edilme riskine giriyor. Safari gibi, bazıları ise, dünyada İranlılardan vize istemeyen az sayıda ülkelerden biri olan Türkiye'nin sınırına geliyor ve işlerin iyi gideceğini umuyor" yorumunu yaptı.



Ahmedinejad'ın iktidara gelmesinden bu yana İran'da eşcinsellere yönelik baskıların arttığını kaydeden gazete, Ahmedinejad'ın, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'da eşcinsellerin olmadığını söylediğini anımsatarak Safari'nin "Şimdi bunun gerçek olmasını sağlamak için çabaladığını düşünüyorum" sözlerini de yansıttı. Washington Post, haberine son verirken de "Türkiye, Avrupalı olmayan mültecileri daimi olarak kabul etmiyor. Batı'ya ilticaya ilişkin işlemler iki yıl veya fazla bir zaman alabiliyor. Çoğu, büyük bir olasılıkla ABD veya Kanada'ya gidecek. Daha küçük bir sayı ise, bir Batı Avrupa ülkesi veya Avustralya'ya. O zamana kadar konut, gıda ve bir mülteci vergisi ödemek için tasarruflarını tüketiyorlar. Türkiye, çalışmalarına izin vermiyor" görüşünü yazdı.







