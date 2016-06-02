İranlı aktristin dövmesi tartışma yarattı



Cannes Film Festivali’nde geçen ay En İyi Senaryo ödülüne layık görülen Satıcı (The Salesman) adlı filmin başrol oyuncusu Taraneh Alidoosti kolundaki dövme nedeniyle İran’da tartışmalara neden oldu. Bu hafta içinde başkent Tahran'da filmle ilgili bir basın toplantısına katılan Alidoosti, mikrofona uzandığı sırada kolundaki kadın gücünü sembolize eden dövme ortaya çıktı. Dövmenin görüldüğü fotoğrafın yayımlanmasıyla da ülkede tartışma başladı. Kadın sembolünün ortasındaki sıkılmış yumruk, kadın gücünün simgesi olarak kabul ediliyor.

İran basınında çıkan bazı haberlerde fotoğrafın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışıldı, bazı gazeteler ise Alidoosti’yi feministlikle suçladı. İran’da aşırı muhafazakâr din adamları ve onların yandaşları tarafından feministlik günah olarak değerlendiriliyor. Evli ve bir çocuk annesi olan Alidoosti, İran’da yasak olan kürtajı savunduğu için de eleştilere hedef olmuştu.

“Evet, feministim”

Taraneh Alidoosti, sosyal medya üzerinden kendisi hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Alidoosti, Twitter üzerinden attığı mesajda şunları yazdı: “Sakin olun! Evet, ben bir feministim.” Alidoosti, yazdığı bir diğer mesajda ise feministliği şu sözlerle tanımladı: “Bir feminist, cinsiyetler arasında sosyal, siyasi ve ekonomik eşitliğe inanan kişidir.”

Bir Twitter kullanıcısı ise Alidoosti'ye verdiği yanıtta “Sakin ol! Yarın (Tahran’daki) Evin hapishanesine gireceksin” dedi. Alidoosti, bu mesaja yanıt olarak twitter üzerinden çok sayıda gülen yüz sembolü gönderdi.

Alidoosti, İran’da sosyal medyanın da yıldızı olarak tanınıyor. Aktrisin sadece Instagram hesabını 2,6 milyon kişi takip ediyor.

Ödüllü film

Taraneh Alidoosti, İranlı yönetmen Asghar Ferhadi'nin geçen ay Cannes Film Festivali'nde gösterilen Satıcı adlı filminde rol aldı. Ferhadi Festival'de en iyi senaryo ödülüne layık görüldü. Filmin başrol oyuncularından Şahap Hüseyni ise en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.