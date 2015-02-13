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İranlı aktriste tehdit: Memelerini keserek, tabakta babana sunacağız

İranlı aktris Golshifteh Farahani'nin bir Fransız dergisine verdiği pozlar nedeniyle ailesinin tehdit edildiği iddia edildi

13 Şubat 2015 21:20

Fransız dergisine soyunan İranlı aktris Golshifteh Farahani'nin ölüm tehditleri aldığı bildirildi.

El Arabiya'nın haberine göre, 2012'de memelerinin görüldüğü fotoğraflar çektirdiği için ülkesini terk ederek Paris'e taşınmak zorunda kalan 31 yaşındaki Farahani'nin başı bu kez de Fransız dergisi Egoiste'e verdiği pozlardan ötürü dertte.

El Arabiya, Farahani'nin söz konusu pozlar nedeniyle İranlı yetkililer tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Farahani'nin Tahran'daki ailesini arayan yetkililerin, genç aktrisin "memelerinin kesilerek tabakta babasına sunulacağını söylediği" iddia edildi.

Egoiste dergisinin kapağında da yayımlanan kareleri, dünyaca ünlü fotoğrafçı Paolo Roversi çekti. Ülkesinin en ünlü aktrislerinden biri olan ve şu an eşiyle birlikte Paris'te yaşayan Farahani, Hollywood'da gişe yapan bir filmde oynayan ilk İranlı olarak tanınıyor.

 

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