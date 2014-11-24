İran'la nükleer müzakereler uzatıldı

İran ile 5+1 grubu arasındaki nükleer müzakerelerin 1 Temmuz 2015 tarihine kadar devam etmesi üzerinde mutabakat sağlandığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya (5+1), BM yaptırımlarının kaldırılması karşılığında İran’ın nükleer programını sınırlandırmasını istiyor. Tahran ise nükleer silah üretme amacına sahip olduğu iddialarını reddediyor. Taraflar arasındaki görüşmelerde anlaşmaya varılması için konulan süre bugün sona eriyordu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 18 Kasım’dan beri devam eden nükleer müzakerlerde alınan uzatma kararını İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond duyurdu.

İsviçre’nin Cenevre kentinde 24 Kasım 2013’te varılan geçici anlaşmaya göre, 20 Temmuz 2014’e kadar kapsamlı anlaşmaya varılması öngörülmüş ancak bu sağlanamamıştı. Bunun üzerine anlaşma için süre 24 Kasım’a(bugün) kadar uzatılmıştı. 5+1 olarak bilinen ülkeler, BM yaptırımlarının kaldırılması karşılığında İran’ın nükleer programını sınırlandırmasını istiyor.

Tahran ise nükleer silah üretme amacına sahip olduğu iddialarını reddediyor.