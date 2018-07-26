T24 LogoT24 Logo
Dünya

‘İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı'ndan Trump'a: Korkudan tankların içinde askerilerinize bez bağlıyordunuz...

"İran Silahlı Kuvvetleri'nin tümüne gerek yok, Kudüs Gücü ve ben yeteriz"

26 Temmuz 2018 16:26

İran Devrim Muhafızları Özel Kuvvetler Birliği Kudüs Tugayları'nın komutanı, ‘İran’ın Ortadoğu’daki kılıcı’ olarak bilinen Kâsım Süleymâni, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi.

İran’ın Hemedan kentindeki bir anma töreninde konuşan Süleymani, "Trump sana sesleniyorum; sana düşündüğünden daha yakınız. Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz. Bu savaş ABD'nin tüm imkânlarının yok oluşu demektir. Bunun için İran Silahlı Kuvvetleri'nin tümüne gerek yok, Kudüs Gücü ve ben yeteriz" dedi.

"Korkudan tankların içinde askerilerinize çocuk bezi bağlıyordunuz..."

ABD askerlerinin, Iraklı mücahitler tarafından hedef alınmaması için komutanlarının kendisiyle irtibata geçtiğini ileri süren Süleymani, "Korkudan tankların içinde askerilerinize çocuk bezi bağlıyordunuz, şimdi kalkıp bizi mi tehdit ediyorsunuz?" diye sordu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, pazar günü, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan Trump'a, "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" diye tepki göstermişti. Trump ise Ruhani'yi Twitter üzerinden, "ABD'yi bir daha tehdit ederseniz, sonuçlarına katlanırsınız" ifadesiyle uyarmıştı. 

ETİKETLER

kasım süleymaniiranabddonald trumpiranın ortadoğudaki kılıcı

İlgili Haberler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a: Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun

"İran halkını kışkırtamayacaksınız"

ABD heyeti: İran'a yönelik yaptırımlarda Türkiye'ye muafiyet sağlanması söz konusu değil

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Billingslea: Yaptırımların Türk ekonomisi üzerinde yaratabileceği etkilere çok duyarlıyız

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24