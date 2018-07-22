İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a: Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan Washington yönetimini hedef alarak, ABD Başkanı Donald Trump için "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" dedi.

Yurt dışında görevli İranlı diplomatların katıldığı toplantıda konuşan Ruhani, ABD'yi mutlaka yeneceklerini söyleyerek, ABD'nin İran ile müzakere talebine karşı ise şunları söyledi: "Sayın Trump, biz tarih boyunca bölgedeki su yolları güvenliğinin güvencesi olduk. Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun. İki yolumuz var; ya direneceğiz ya teslim olacağız. ABD'yle müzakere masasına oturmak teslim olmak demektir."

Trump'ın çatışmacı tavrıyla sadece İran için değil tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, "Düşmanlar, İran'la savaşın savaşların anası, İran'la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli" diye konuştu.

İran'ın petrol satışını önlemeye çalışan ABD makamlarının çabalarına değinen Ruhani, "İran petrol satamazsa kimse satamaz' dediğimizde Hürmüz Boğazı'nı kapatacağımızı düşünüyorlar, hâlbuki çeşitli yöntemlerimiz var, Hürmüz'ü kapatmak bunların en basiti. Kontrol ettiğimiz çeşitli boğazlarımız daha var" dedi.

"İran halkını kışkırtamayacaksınız"

ABD'nin İran halkını yönetimden bıktırmaya çalıştığını belirten Ruhani, "İran halkını kışkırtamayacaksınız. İran halkı asla kimsenin uşağı olmayacak" diye konuştu.

Komşu ülkelerle en iyi diplomatik ilişkileri kurmak istediklerini vurgulayan Ruhani, yeni şartlarda Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesini istediklerini dile getirdi.