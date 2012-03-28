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İran'ın nükleer görüşmeleri için İstanbul'u teklif ettik'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran’daki temasları çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi’yle bir araya geldi

28 Mart 2012 17:55

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tahran ziyaretinde "Nükleer enerji konusunda kimsenin kimseye dayatma yapmaya hakkı yok. Nükleer silaha aklı selim olan herkes karşı çıkıyor. Nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılması teklifini ilettik" dedi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran ile nükleer görüşmelerin İstanbul'da yapılmasına ilişkin, ''Sayın Salihi bu konuda zaten İstanbul'da yapılmasını daha önce de söylemişti. Şimdi karşı tarafta da bu konuda Kore Zirvesi'nde aldığımız bilgilerle olumlu gelişmeler var. Öyle zannediyorum ki onların açıklamasını da beklemek durumundayız. Biz de bu sürece olumlu katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Çünkü baştan itibaren bu konuyu en yakın takip eden üçüncü ülke konumundayız'' dedi.
 
Erdoğan, ''Nükleer enerji konusunda kimseye barışçıl amaçlı olduktan sonra herhangi bir dayatma yapma hakkı yoktur. Nitekim Kore'deki toplantıda da nükleer sivil enerji noktasında, askeri enerji noktasında, bunların ortak ele alınması gündeme geldi. Tabii nükleer silahlara karşı aklıselim sahibi olan herkes normalde karşı çıkıyor. Ve böyle bir dayatmayı yapmaya da kimsenin hak ve salahiyeti yoktur'' diye konuştu.
 
İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Tahran'da havalimanında karşılaması sonrasında açıklama yaptı.
 
Türkiye'nin söz konusu toplantıya ev sahipliği yapmak istediğini belirten İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'dan oluşan 5 artı 1 ülkeleriyle görüşme yerinin birkaç gün içinde belirleneceğini belirtti.

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