İran'dan Suriye'yi vuran İsrail'e kınama

"İsrail'in Suriye'deki hedefleri vurduğu" iddiasına İran sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, İsrail'in Suriye'deki bazı askeri hedefleri vurmasını şiddetle kınadıklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, "İsrail'in saldırısı, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yapılan bir saldırıdır" dedi.

İsrail'in bölge halkı ve Müslüman ülkeler arasında çatışma çıkarma çabasında olduğunu belirten İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, bölge ülkelerinde bilinç ve sağduyunun korunmasının benzer saldırıları önlemek için gerekli olduğunu savundu.

İran devlet televizyonu, İsrail'in savaş uçağıyla vurduğu araştırma merkezinin daha önce Suriyeli muhalifler tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı ve başarısız oldukları da ileri sürüldü.

Suudiler uyarmıştı

İsrail'in Suriye'de askeri bir hedefi vurduğu iddialarına, Şam'daki Esed rejimine karşıtlığıyla bilinen Suudi Arabistan'ın nasıl tepki göstereceği de merakla bekleniyor. Suudi Arabistan, "İsrail'in herhangi bir saldırısı felakete yol açar" açıklaması yapmıştı.

İsrail'in dünkü saldırısı öncesi Alman Der Spiegel dergisiyle röportaj yapan Suudi Arabistan kraliyet ailesi mensubu Prens Türki El Faysal, İsrail'i Suriye'deki çatışmaya müdahil olmaması konusunda uyarmıştı.

Suudi hükümetinde şu anda resmi bir görevi olmayan ancak dış politikasının belirlenmesinde etkili olan Prens Türki El Faysal, "İsrail'in her türlü saldırısı, felakete neden olacak sonuçlar doğurur. İsrail böyle bir düşünceyi aklından bile geçirmesin" demişti.

Suudi Arabistan'ın uzun yıllar Washington Büyükelçiliği görevini de yürüten Prens Türki El Faysal, 1975 yılından bu yana Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı olan Suud El Faysal'ın kardeşi.

İsrail'in Hizbullah korkusu

İsrail, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte bu ülkedeki kimyasal silah ve füzelerin Lübnan'daki Hizbullah ve diğer İsrail karşıtı radikal İslamcıların eline düşmesinden çekiniyor.