İsrail'in Suriye'de vurduğu konvoy ne taşıyordu?

İsrailli bir istihbarat yetkili, İngiltere'nin Times gazetesine yaptığı açıklamada, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, Lübnan'da Hizbullah'a uçaksavar füzeleri ve insansız hava araçlarının GPS sistemlerini devre dışı bırakacak elektronik sistemlerini taşıyan konvoyun vurulduğunu söyledi.

Times gazetesi, İsrail savaş uçaklarının Suriye topraklarındaki bir hedefe hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili ayrıntılı iddialara yer verdi.

Suriye, İsrail uçaklarının Şam yakınlarındaki bir askeri tesisi vurduğunu öne sürmüştü.

Gazeteye konuşan İsrailli istihbarat yetkilisi ise, Lübnan’daki Hizbullah hareketine malzeme taşıyan askeri bir konvoyun vurulduğunu iddia etti. İddiaya göre, söz konusu konvoyda, "uçaksavar füzeleri ve insansız hava araçlarının GPS sistemlerini devre dışı bırakacak elektronik sistemler" taşınıyordu.

Times, 2006’da Hizbullah’la savaşan İsrail’in hava üstünlüğünü azaltacak bu tür malzemelerin geçişine izin vermeyeceğini belirtti.

Habere göre, İsrail’in esas korkusu ise Suriye’nin elindeki kimyasal silahların Hizbullah’ın eline geçmesi. İsrail askeri istihbarat şefi Tümgeneral Aviv Koçavi’nin bu kaygıyı iletmek üzere geçen hafta sonu Washington’a gittiğini anlatan istihbarat yetkilisi şöyle dedi:

"Bu silah sistemleriyle ve gelecekteki muhtemel kimyasal silah transferiyle ilgili kaygılarımızı yeniden Amerikalıların önüne koydu."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik danışmanını da aynı kaygıları iletmek üzere, Suriye’nin müttefiği Rusya’ya gönderdiği belirtilen haberde, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amir Eşel’in dünkü saldırıdan saatler önce sarf ettiği şu sözleri aktarıldı:

"Acil tehditleri azaltmak için harekete geçiyoruz ki böylece, savaşlar ortaya çıktığında kazanabileceğimiz koşulları yaratabilelim."

Daily Telegraph’a konuşan İsrailli bir diplomat, saldırının hedefi konusunda daha açık ifadelere başvurdu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonunun, Hamas’ın savaş kapasitesini altı aylığına düşürmek olduğunu söyleyen diplomat, "Sonraki adım Hizbullah" dedi.

İsrailli diplomat, böylece Hizbullah ve Hamas’ı uzantıları olarak kullanan İran’ın nükleer tesislerini vurmak için “fırsat penceresi” açılacağını dile getirdi.

Haberde, Hizbullah’ın elinde, kimyasal silah başlığı taşıyabilecek, 16 bin kısa ve uzun menzilli füze bulunduğu tahmini hatırlatıldı.

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail savaş uçaklarının, Suriye'de uçaksavar silahları taşıyan bir araç konvoyunu vurmadan önce Washington'u haberdar ettiğini yazdı.

5 yıl sonra ilk saldırı



İsrail 5 yıl sonra ilk kez Suriye'de bir hedefi vurmuş oldu. İsrail 6 Eylül 2007’de Suriye’nin kuzeyinde bir fabrikayı bombalamıştı. Ancak İsrail, Suriye'de saldırı gerçekleştirdiğini hiçbir zaman resmi olarak kabul etmedi. Dünkü saldırıların ardından da İsrail sessizliğini koruyor.



Hizbullah'tan tepki



İsrail'in Suriye'yi vurmasıyla ilgili bir açıklama da Lübnan merkezli Hizbullah'tan geldi. Açıklamada, İsrail'in Suriye'de bir araştırma merkezini savaş uçaklarıyla vurduğu belirtildi. İsrail'in kınandığı açıklamada şöyle denildi: "Hizbullah, Suriye yönetimi, ordusu ve halkıyla büyük bir dayanışma içinde olduğunu belirtir."



'Konvoy değil şam vuruldu'



Suriye devlet televizyonu da, İsrail savaş uçaklarının, önceki gün sabah saatlerinde, kuzeydeki Cebel Şeyh tepeleri üzerinden Şam'ın banliyösü Cemraya bölgesindeki askeri araştırma merkezine doğrudan saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Söz konusu merkezde savunmayı güçlendirme amaçlı çalışmalar yapıldığı ve gerçekleştirilen saldırıda 2 görevlinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Suriye devlet televizyonunun haberinde, Suriye ordusunun ''İsrail uçaklarının Lübnan'a giden askeri konvoya saldırı düzenlediğine'' ilişkin iddiaları yalanladığına da yer verilmişti.



BBCTürkçe