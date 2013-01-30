İsrail 'Suriye sınırındaki konvoyu vurdu'

İsrail uçaklarının Suriye Lübnan sınır bölgesinde bir hedefi bombaladığı iddia edildi. Söz konusu hedefin Suriye'den gelen bir silah konvoyu olduğu ileri sürüldü.

Reuters'in haberine göre, Lübnan ordusundan kaynaklar gece boyunca İsrail uçaklarının hava sahalarında dolandığını öne sürdü. Hedefin sabaha karşı 02.00’de bombaladığı iddia ediliyor. Dört savaş uçağının Lübnan hava sahasından ayrılıp Suriye'nin güneyindeki Nakura kasabası istikametine yöneldiği belirtildi.

Geçtiğimiz pazar günü İsrail Başbakanı Silvan Şalom konuşmasında Suriyedeki kimyasal silahlara değinmiş, Beşar Esed'in söz konusu silahlar üzerindeki kontrolunun kaybolması durumunda müdahele edeceğini açıklamıştı.

İsrail yetkilileri bombalama ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Silvan Şalom, İsrail Radyosunda konu ile ilgili sorulan soruya "bütün olasılıkları değerlendiriyoruz. Olumsuz yönde bir gelişme olması durumunda engellemek için gerekeni yapacağız." dedi.

İsrail, Suriyenin sahip olduğu kimyasal silahların radikal islamcı grupların eline geçmesinden endişe duyuyor.