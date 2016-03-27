İran'dan füze programıyla ilgili yaptırım kararları alan ABD'ye rest

ABD'nin İran'ın füze programıyla ilgili İranlı bazı şirketler ve kişiler hakkında yeni yaptırım kararı almasına tepki gösteren Tahran yönetimi, füze programının “tamamen savunma amaçlı” olduğunu savunarak kapasitesini daha da güçlendireceğini belirtti.

Sputnik’in haberine göre, konuya ilişkin konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cebir Ensari, "Herhangi bir eylem, İran'ı savunma kapasitesini arttıracak meşru hakkından alıkoyamaz" dedi.

İran'ın füze alanındaki çalışmalarının dünya güçleri ile sağlanan nükleer anlaşmaya aykırılık oluşturmadığını söyleyen Ensari, füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına da aykırı olmadığını ifade etti.

İranlı Sözcü, "İran'ın savunma programına yönelik ABD'nin her türlü müdahaleci tavrına karşılık füze kapasitelerini daha da güçlendirerek yanıt vereceklerini" kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın füze programıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle bazı kurum ve kişileri yaptırım kapsamına aldığını duyurmuştu.