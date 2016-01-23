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Dünya

ABD, AB ve BM'nin yaptırımları kaldırmasından sonra İran'a ilk resmi ziyaret Çin'den

İran'la Çin arasında 17 iş birliği anlaşması imzalanması bekleniyor

23 Ocak 2016 00:47

Geçtiğimiz hafta ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından kaldırılan yaptrımlarından sonra İran'a ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı'nın İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, mevkitaşı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Radikal'in haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ortadoğu ülkelerine düzenlediği ziyaretler kapsamında Suudi Arabistan ve Mısır'ın ardından İran'da resmi temaslarda bulunuyor. Akşam saatlerinde başkent Tahran'a gelen Şi Cinping'i İran ziyaretinde 6 bakan ve 3 başbakan yardımcısı eşlik ediyor.

Cinping'in Tahran ziyareti sırasında iki ülke arasında başta ekonomi, sanayi, kültür ve yargı olmak üzere çeşitli alanlarda 17 işbirliği anlaşması imzalanacak. Gezi kapsamında İran'daki bazı projelerin Çin tarafından finansman sağlanması için de anlaşmalar imzalanacak.

Cinping, İran'a uygulanan ambargoların kalması sonrası Tahran'ı ziyaret eden ilk devlet başkanıdır. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, daha önce bir basın toplantısında yaptığı konuşmada Çinli mevkitaşının İran ziyareti ile ilgili, " Yaptırım dönemindeki zor günlerin dostlarını unutmayız" demişti.

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