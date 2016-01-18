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Dünya
Deutsche Welle

İran'dan yeni yaptırımlara sert tepki

ABD'nin, füze denemesi yaparak BM yasağını deldiği gerekçesiyle İran'a koyduğu yeni yaptırımlara Tahran yönetimi sert tepki gösterdi.

18 Ocak 2016 13:07


İran yönetimi yeni Amerikan yaptırımlarını hukuk dışı olduğu gerekçesiyle kınadı. İran dışişleri bakanlığı sözcüsü, ‘füze geliştirme programı nedeniyle kararlaştırılan cezai önlemlerin hukuken ve ahlaken mesnetsiz olduğunu', söyledi. ABD'nin her yıl bölge ülkelerine milyarlarca dolarlık silah sattığını hatırlatan bakanlık sözcüsü bu silahların Filistinliler, Lübnanlılar ve Yemenlilere karşı işlenen savaş suçlarında kullanıldığını belirtti.

ABD yönetimi, İran'ın balistik füze geliştirmesine yardımcı olduğundan şüphe duyulan kişi ve şirketlere yaptırım uygulanmasını kararlaştırmıştı. İran ekim ayında balistik füze denemesi yaparak, Birleşmiş Milletler tarafından konan yasağı ihlal etmişti. ABD Başkanı Barack Obama İran'ı uluslararası yükümlülüklerine aykırı davranmakla suçlamıştı. İran yönetimi füzenin ticari amaçlı kargo taşımacılığı için geliştirildiğini öne sürmüştü.

İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirdiğinin tescil edilmesi üzerine Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar cumartesi günü kaldırılmıştı. İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney hangi gerekçeyle olursa olsun, yaptırımların yeniden başlatılmasının nükleer anlaşmanın ihlali anlamına geleceğini belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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