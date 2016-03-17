ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

ABD Başkanı Barack Obama, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri nedeniyle Washington'ın yeni yaptırımlar uygulamasını öngören kararnameyi imzaladı. Yeni yaptırımlar gereğince, Kuzey Kore hükümetinin ve varsa Kuzey Kore Komünist Partisi yetkililerinin ABD'deki mal varlıkları dondurulacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'den Kuzey Kore'ye herhangi bir ürünün ihraç edilmesi yasaklanacak. Washington yönetimi, Kuzey Kore'yle ekonomik ilişkileri olan kişileri, ABD vatandaşı olsunlar ya da almasınlar kara listesine alabilecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, ABD'nin ve uluslararası toplumun, Kuzey Kore'nin yasadışı nükleer faaliyetlerine müsamaha göstermeyeceğini söyledi.

Kuzey Kore 6 Ocak'ta da hidrojen bombası denemesi gerçekleştirdiğini, 7 Şubat'ta uzun menzilli füze ile uzaya uydu fırlattığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu gelişmeler üzerine 2 Mart'ta oybirliğiyle, eski kararlarını ihlal eden Kuzey Kore'ye bugüne kadarki en sert yaptırımların uygulanmasını kararlaştırmıştı.

BM yaptırımları; Kuzey Kore'ye giden ya da bu ülkeden glen tüm kargo ürünlerinin denetlenmesini, 16 kişi ve 12 kuruluşun daha kara listeye alınmalarını, Kuzey Kore'ye tüm hafif silah satışının yasaklanmasını ve "gayrı meşru faaliyetler" içine giren Kuzey Koreli diplomatların ülke dışına çıkartılmalarını öngörüyordu.