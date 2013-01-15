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Kültür-Sanat

İran'dan Ben Affleck'e misilleme

Ben Affleck'in büyük başarı sağlayan filmi 'Argo'ya öfkeli olan İran yönetimi, yeni çekilecek bir filmle Affleck'e yanıt verecek

15 Ocak 2013 10:08

İran hükümeti, Ben Affleck'in 7 dalda Oscar ödülüne aday gösterilen ve gişede de büyük başarı sağlayan filmi ‘Argo'ya karşı misillemeye yapacak.

İran devrimi sırasında Amerikan Büyükelçiliğinin basılarak çalışanların rehin alınmasıyla başlayan süreçte 6 diplomatın Amerika'ya kaçırılması için CIA'in uyguladığı sıra dışı planı anlatan ‘Argo' İran'da büyük tepki görmüştü.

Affleck'in filmine ‘yanıt' olarak çekilecek yeni filmin yönetmen koltuğunda İran sinemasının tanınmış isimlerinden Ataullah Salmanian oturacak. Bütçesi hayli geniş olan filmin adı da ‘Genel Kurmay' olacak.

1979 yılının kasım ayında meydana gelen ve 444 gün boyunca 52 Amerikalının rehin tutulduğu olaylara ilişkin İran'ın ‘resmi yorumunu' yansıtacağı belirtilen filmin çekimlerine mart ayında başlanacağı açıklandı.

(Deutsche Welle Türkçe)

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