Babek Zencani, Türkiye'deki paralarının büyük bölümünü Zarrab'a aktarmış

İran’da yolsuzluk suçlamasıyla yargılan iş adamı Babek Zencani’nin dünkü duruşmasında Zencani’nin Türkiye’deki paralarını 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Rıza Sarraf’ın Türkiye’de kurduğu döviz bürosu hesaplarına aktardığı ileri sürüldü.

Tahran’daki Devrim Mahkemesi’nde dün yapılan yargılamada İran Milli Petrol Şirketi’ne bağlı HK şirketinin temsilcisi avukat Gulamhüseyin Sadıki söz aldı. HK temsilcisi, Zencani ve ortaklarının İran’a karşı uygulanan yaptırımları devre dışı bırakmak bahanesiyle Beytülmal’e ait olan Milli Petrol Şirketi’nin 2 milyar Euro’nun üzerindeki parasını yağmaladıklarını öne sürdü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zencani’nin, Türkiye ve Güney Kore’ye satılan petrol karşılığı paraları kişisel yatırım ve mal alımında harcadığını öne süren HK temsilcisi, Zencani’nin bu kapsamda Onur Air Havayollarından yaklaşık 230 milyon dolar değerinde hisse satın aldığına da değindi.

Onur air'deki hissler

İran Petrol Bakanlığı’nın Onur Air’in tamamının İran’da idam cezasıyla yargılanan işadamı Zencani’nin yediemini Mehdi Şems’e, dolayısıyla İran devletine ait olduğu iddiasıyla Türkiye’de Onur Air’e açmış olduğu davalardan birinin ikinci duruşması da geçen ay görülmüştü.

Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın Eylül ayındaki ilk duruşmasında, mahkeme, Onur Air’in 24 Nisan 2015 tarihli genel kurulunda, şirket sözleşmesinin 6. maddesinde değişiklik yapılması yönünde alınan kararların yürütülmesinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı almıştı. Bu da Onur Air’in, Mehdi Şems’in rızası olmadan hisse devri ya da satışı yapamayacağı anlamına geliyordu.

Avukat Sadıki, Zencani’nin Türkiye’deki paralarının “büyük bölümünü” İran kökenli işadamıRıza Sarraf’ın döviz şirketlerine gönderdiğini iddia etti.





5 kimliği bulunuyor



Zencani hakkında İran polisi tarafından hazırlanan raporu da okuyan Sadıki, ünlü işadamının değişik isimlerde 5 değişik kimlik düzenleyerek sahte belgeler düzenlediği öne sürüldü. Aralık 2013’ten beri tutuklu bulunan ve 8’nci duruşması dün tamamlanan ünlü işadamının bir sonraki duruşmasının tarihinin netleşmedi.

Sarraf'ın asıl patronu

İran devletinden 2.8 milyar dolar çalmakla suçlanan Zencani bundan önceki duruşmada borcunun bir kısmını 4 Kasım’da Halkbank’taki İran devletinin hesabına yatırmak istediğini ancak bankanın bu talebi İran’ın ambargo altında olduğu gerekçesiyle kabul etmediğini öne sürdü.

1980’li yıllarda ticaret hayatında adını duyurmaya başlayan Zencani, ABD ve Batılı ülkelerin ambargo uyguladığı İran’ın yasadışı para trafiğini kontrol eden isim olarak biliniyor. Zencani’nin adı 17 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sırasında gözaltına alınan ve 70 gün tutuklu kalan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ın patronu olarak geçiyor.