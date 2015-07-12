17 Aralık sonrası 30 ilde yasa dışı dinleme iddiasıyla operasyon yapıldı

Yasa dışı telefon dinleme iddialarına yönelik operasyonlar ilk kez 15 ay önce Adana’da başladı. Operasyonların şimdilik son adresi Rize oldu. Edirne’den Van’a 30 ayrı ilde yasa dışı telefon dinlemesi yapıldığı iddiası üzerine Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri tarafından soruşturmalar başlatıldı.

Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, 30 ilden sadece Karaman, Konya, Kayseri, Nevşehir, Samsun ve Tunceli’de şu ana kadar yasa dışı telefon dinlemelerine ilişkin bir tespit yapılamadı. Bugüne kadar 19 ilde yasa dışı telefon dinlemelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 5 ilde ise müfettişlerin yaptıkları soruşturmalar üzerine Cumhuriyet savcılıkları tarafından dava açıldı. 508 polis gözaltına alındı. 114’ü tutuklandı. Bunlardan 51’i mahkemelere yapılan itirazlar üzerine serbest bırakıldı. Cezaevlerinde yasadışı dinleme iddiasıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında 63 polis tutuklu olarak bulunuyor. Firari pozisyondaki 17 polis ise aranıyor. 14 ayrı ilde savcılar tarafından iddianame hazırlandı, 399 polise dava açıldı. İşte operasyonların 15 aylık bilançosu:

Suçlama ne?

Yasa dışı ve usulsüz telefon dinlemeleri iddiasıyla hakkında dava açılan, gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen polislerin büyük çoğunluğunu geçmişte İstihbarat Şube Müdürlükleri’nde çalışan polisler oluşturuyor. Bu polislerin sahte isim ve telefonların IMEI numaraları üzerinden hedef olarak tespit ettikleri kişiler hakkında suç ve örgüt uydurarak ‘önleme dinlemesi’ adı altında ‘istihbari’ dinlemeler yaptıkları iddia ediliyor. Telefonları dinlenenler arasında, politikacı, işadamı, gazeteci, bürokrat, sanatçı olmak üzere binlerce kişi bulunuyor. Bu polisler, iştirak halinde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, iftira, suç uydurma, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi ile suçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Savcısı Halil Maçkaya’nın, Nisan 2015’te, usulsüz dinlemelere ilişkin 54 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede ise dinlemelerin, ‘Paralel devlet yapılanmasının Emniyet içerisindeki uzantılarınca organize şekilde gerçekleştirilen yasadışı bir eylem’ olduğu ifadesi yer alıyor.

- 15 aydır sürdürülen soruşturmalar ve açılan davalarda haklarındaki usulsüz ve yasadışı dinleme iddiaları ile ilgili suçlanan polisler ilginç bazı savunmalarda yaptı. Eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile Savcı Alpaslan Karabay arasında sorgu sırasında geçen ve ifadelere yansıyan diyolog özetle şöyle:

- Alpaslan Karabay: Telefon dinlemelerini, telefon hattı üzerinden değil de neden telefonların IMEI numarası üzerinden yaptınız?

- Ramazan Akyürek: Ben Daire Başkanı olduğum dönemde bu konuyu şube müdürleri ile yaptığım bir toplantıda gündeme getirdim. O toplantıda bana bu hususu en akla yatkın ve açıklayıcı olarak B Şube Müdürü Mete Cengiz ifade etti. Ancak o konuşmanın içeriğini şu anda hatırlamıyorum.

- Alpaslan Karabay: Eski Başbakan, TBMM Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, gazeteciler, işadamları, emniyet müdürleri, bürokratlar bulunan müştekilerin dinlenilmesine ilişkin kim emir verdi, bu kişilerin dinlenilmesinden elde edilen verilerin ve bilgilerin hangi amaçla kullanıldı?

- Ramazan Akyürek: Ben şubelerin hazırlamış oldukları ve daire başkan yardımcılarını denetiminden geçen resmi yazıları ayrıca üst makamlara hazırlanan haber notlarını ilgili makamlara arz etmiş ve göndermişimdir. Çok sayıda ve çok önemli haber notları bu çerçevede ilgili makamlara iletilmiştir. Bu iletilen notlar içinde 2 tondan fazla patlayıcı, yüzlerce bombacı ve diğer önemli bilgiler arz edilmiştir.

ADANA: Yasadışı telefon dinlemesine yönelik ilk operasyon 8 Nisan 2014’te Adana merkezli yapıldı. 1’i emekli 9 polis gözaltına alındı. Aralarında istihbarat şube müdürlerinin de bulunduğu 6 polis tutuklandı. İtiraz üzerine 14 Nisan 2014’te 6 polis tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana Cumhuriyet Savcısı Ali Doğan tarafından 9 polis hakkında dava açıldı. Adana’daki 2’nci operasyon 27 Ağustos 2013’te yapıldı. 13 polis gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan polislerin tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonların ardından 9 polis daha soruşturmalara dahil oldu. Usulsüz dinlemelerine ilişkin dava dosyaları birleştirildi. 31 polis, Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

İSTANBUL: 22 Temmuz 2014’te 32 polis gözaltına alındı. Aralarında eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Aradan geçen 1 yıla rağmen henüz sanık polisler hakkında henüz iddianame hazırlanmadı. 13 Nisan 2015’te ‘Casusluk, sahtecilik, yasadışı dinleme, kişisel verileri kaydetme, T.C. hükümetinin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ iddialarıyla 29 polis hakkında gözaltı kararı verildi. 20 Nisan 2015’te 17’si tutuklandı.

İZMİR: 19 Ağustos 2014’te 32 polis gözaltına alındı. 11’i tutuklandı. Avukatların üst mahkemeye yaptığı itirazlar üzerine hepsi serbest kaldı. Savcı Okan Bato 32 polis hakkında dava açarak, iddianame hazırladı. Polislerin yargılanmasına 3 Kasım 2014’te İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. İlk başlayan yasadışı dinleme davası olarak kayıtlara geçti.

26 Ocak 2015’te 2’nci kez yapılan operasyonda 26 polis gözaltına alındı. 2 polis tutuklandı. Bu polisler de itiraz üzerine serbest bırakıldı. 26 polis de İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.

ANTALYA: 29 Eylül 2014’te operasyon yapıldı.13 polis gözaltına alındı. 1 Ekim 2014’te mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7’si tutuklandı. Üst mahkemeye yapılan itirazlar üzerine 7 Ekim 2014’te tutuklanan polislerin hepsi serbest kaldı. 8 polis meslekten ihraç edildi.

ANKARA: 1 Ekim 2014’te aralarında eski İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak ve Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı’nın da bulunduğu 17’si polis 18 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan polisler serbest kaldı. Savcı tarafından karar yapılan itiraz üzerine 5 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunlardan 4’ü tutuklandı. İtiraz üzerine 4 polis serbest kaldı. Ankara Anayasal Suçlar Savcısı Tekin Küçük, 28 sayfalık iddianame hazırladı. 18 kişi hakkında dava açıldı. Davanın adresi ise Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi...

2’nci operasyon 25 Şubat 2015’te yapıldı. 54 polis gözaltına alındı. Mahkeme serbest bıraktı. Savcının itirazı üzerine 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklu... Tutuklu isimlerden biri de Ankara İstihbarat’tan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Durmaz... 7 polis ise halen firari.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Halil Maçkaya, Nisan 2015’te, 54 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, dinlemelerin, ‘Paralel devlet yapılanmasının emniyet içerisindeki uzantılarınca organize şekilde gerçekleştirilen yasadışı bir eylem olduğu’ bildirildi.

HSYK müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı tamamlamalarının ardından Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından 11 Mayıs 2015’te 34 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 27 polis gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Alpaslan Karabay’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 kişi tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartıyla, 2 kişi emniyet ifadelerinin ardından serbest kaldı. Soruşturma kapsamında 7 polis halen aranıyor.

Savcı Alpaslan Karabay’ın hazırladığı iddianame Haziran 2015’te Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in 1 numaralı sanık olduğu davada 50 polis yargılanacak.



MERSİN: 28 Ekim 2014’te 27 polis gözaltına alındı. Polisler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mersin Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yakar 300 sayfalık iddianame hazırladı. 16’sı meslekten ihraç edilen 25 polis hakkında dava açıldı. Polislerin yargılanmasına 24 Mart 2015’te Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.



KİLİS: 6 Kasım 2014’te 26 polis gözaltına alındı. 7 ve 8 Kasım 2014’te adliyeye gönderilen polisler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



KOCAELİ: 8 Kasım 2014’te 17 polis gözaltına alındı. 6’sı Emniyet’ten serbest bırakıldı. 11 Kasım 2014’te adliyeye çıkartılan 11 polis de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



TEKİRDAĞ ve EDİRNE: 13 Kasım 2014’te İstanbul Cumhuriyet Başasavcılığı’nın emri ile Tekirdağ ve Edirne merkezli yapılan operasyonlarda 17 polis gözaltına alındı. 14 Kasım 2014’te adliyeye çıkartılan polislerin hepsi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcı Okan Özsoy’un itirazı üzerine 5 polis hakkında yakalama kararı çıktı. 2’si tutuklandı. 3’ü hakkında halen yakalama kararı bulunuyor.

ERZURUM: 29 Aralık 2014’te yapılan operasyonlarda 20 polis gözaltına alındı. Polisler, çıkartıldıkları mahkeme de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 9 Şubat 2015’te Erzurum Cumhuriyet Basşavcıvekili Volkan Kavukçu’nun hazırladığı iddianame ile 20 polis hakkında dava açıldı. İddianamenin kabulü ile birlikte eski Erzurum İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Uçak, 7 Mart 2015’te tutuklandı. 20 polisin yargılandığı dava 29 Nisan’da Erzurum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.



ŞANLIURFA: 5 Ocak 2015’te 14 polis gözaltına alındı. 7 Ocak 2015’te 3 polis tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itiraz üzerine 3 polis 19 Ocak 2015’te serbest bırakıldı.



GAZİANTEP: 5 Ocak 2015’te operasyon yapıldı. 22 polis gözaltına alındı. 6 ve 7 Ocak 2015’te 2 ayrı grup halinde mahkeme sevk edilen 22 polis tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



ISPARTA: 20 Ocak 2015’te aralarında polis şeflerinin de bulunduğu 10 polis gözaltına alındı. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Haklarında dava açılan polisler, Isparta 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor.



SİİRT: 18 Şubat 2015’te 11 polis gözaltına alındı. 9 polis tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Bunlardan İstihbarat Şube Müdürü Ali İhsan Kaya tutuklandı. Ancak yapılan itiraz üzerine 25 Şubat 2015’te serbest bırakıldı.



BOLU: 24 Şubat 2015’te 3 polis gözaltına alındı. 25 Şubat 2015’te çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.



ESKİŞEHİR: 28 Şubat 2015’te 28 polis gözaltına alındı. Eski Eskişehir İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Arık tutuklandı, diğer polisler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Orhan Sancak 25 polis hakkında iddianame düzenleyerek dava açtı. Polislerin yargılanmasına Eskişehir 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.



SİVAS: 13 Mart 2015’te 35 polis hakkında yakalama kararı verildi. 7 polis tutuklandı. İtiraz üzerine 3 polis serbest bırakıldı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4’ü tutuklu, 15 polis hakkında dava açıldı. Usulsüz dinleme davasının görülmesine Sivas 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.



VAN: 25 Nisan 2015’te 18 polis gözaltına alındı. 12’si ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, suç uydurmak, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali ve hukuka aykırı verileri kaydetmek’ suçlamaları ile 28 Nisan’da tutuklandı. 5 Mayıs’ta şüpheli avukatlarının yaptığı üzerine tutuklanan 6 polis tahliye edildi. Sürdürülen operasyonlarda 2 polis daha tutuklandı. Tutuklu polis sayısı 8’e çıktı. 9 Temmuz 2015’te Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 8 polis tahliye edildi. Tutuklu kalmadı.



RİZE: ‘Usulsüz dinleme’ iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mayıs 2015’te düzenlenen operasyonlarda, eski Rize İstihbarat Şube Müdürü Mehmet Şevki Meşe ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler serbest bırakıldı. 16 polis hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüz dinleme iddialarına ilişkin iddianame hazırlandı. Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ‘yetkisizlik’ kararı verilerek Rize’ye gönderildi.



HATAY: 20 Ocak 2015’te Hatay Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Çiğdem 47 polis iddianame hazırlayarak dava açtı. İddanamede sanıkların 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaları istendi. 18’i meslekten ihraç edilen 47 polisin yargılanmasına 20 Nisan 2015’te Hatay 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 22 Nisan 2015’teki duruşmada, suç tarihinde memur olan sanıklar hakkında soruşturma izni alınmadığından yargılanmanın durmasına karar verildi.



TRABZON: Trabzon Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Akbulut tarafından Temmuz 2015’te hazırlanan iddianamede eski Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Başer, komiser Hasan Has ve polis memuru Fatih Özşahin hakkında 5.5 yıldan 17 yıla kadar hapis istendi. Dava, Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



SAKARYA: 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay’ın da aralarında bulunduğu 10 polis hakkında dava açıldı. Usulsüz ve yasadışı telefon dinlemelerine yönelik olarak açılan dava Sakarya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.



MALATYA: 19 polis hakkında soruşturma açıldı. 11 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilirken 8 polis hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Usulsüz ve yasadışı telefon dinelemelerine yönelik dava Malatya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.



KIRIKKALE: Mülkiye müfettişlerinin tespiti sonunda 1’i meslekten ihraç edilen 7 polis hakkında dava açıldı. Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama geçtiğimiz haziran ayında başladı.



AYDIN: Usulsüz telefon dinlemesi yaptıkları iddiasıyla eski Aydın İsithbarat Şube Müdürü Ömür Candemir, Başkomiser Resul Köse, Komiser Yardımcısı Ali Kırcılı ve polis memuru Serkan Demirci meslekten ihraç edildi.



KIRKLARELİ: Mülkiye ve Polis Başmüfettişlerinin yaptığı inceleme sonunda yasadışı telefon dinlemesi yaptıkları iddiasıyla eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü ve yardımcısı ile birlikte 5 polis Haziran 2014’te açığa alındı.