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Deutsche Welle

İran'da Oscar sevinci

Filmi Oscar'da En İyi Yabancı Film Ödülü'ne layık görülen İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin başarısı ülkesinde sevinç gösterilerine neden oldu. Farhadi, Trump'ı protesto için ödülünü almaya gitmedi.

27 Şubat 2017 22:24

"The Salesman" ile yabancı dilde en iyi film ödülüne layık görülen ve ikinci Oscar’ını alan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, ülkesi İran’da Ulusal Kahraman ilan edildi.

İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin "The Salesman" adlı filmi ile Oscar Film Ödülleri'nde En İyi Yabancı Film ödülüne sahip oldu. Ancak ünlü İranlı yönetmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkenin vatandaşlarına uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ödül törenine katılmadı.

Farhadi'nin ikinci Oscar ödülünü alması, ülkesi İran’da ise büyük bir coşku ile karşılandı. Başarısı sosyal medyada büyük yankı uyandıran Farhadi 'ulusal kahraman' ilan edildi.

İran hükümetinden de Farhadi’ye övgü ve tebrik geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Şerif, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda “Ülkemiz sadece 'The Salesman' adlı film dolayısıyla değil, ABD’nin ülkeye girişlere yasak koymasına tüm film ekibinin gösterdiği tepki açısından da gurur duyuyor” ifadesini kullandı.

Farhadi törene gitmeyi reddetmişti

Yönetmen Farhadi'nin filmi "The Salesman", bir saldırıya maruz kalan ama bunu ilgili makamlara bildirmeyip cezayı kendi infaz eden bir çiftin öyküsünü anlatıyor.

İranlı yönetmen Farhadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikalarını protesto ederek Hollywood’daki Oscar törenine gitmeyi reddetmişti. Trump yayınladığı kararname ile 7 İslam ülkesinden gelen kişilerin ABD’ye giriş yapmasına yasak getirmiş, ancak karar bir Amerikan mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

Farhadi'nin protestosu

Ülkeye giriş yasağının kaldırılmasından sonra da yönetmen Farhadi törene katılmama kararında diretti. Tören öncesinde ve Oscar’ı aldıktan sonra yaptığı konuşmalarda Farhadi, bunu halkı için yaptığını, İranlılar ABD’ne giriş yapamıyorlarsa, kendisinin de bu ülkeye gitmeyeceğini belirtti ve kendisi adına yapılan ödül konuşmasında “Dünyayı ‘biz’ ve ‘bizim düşmanlarımız’ diye sınıflandıranlar korku yaratıyorlar” şeklindeki sözleri iletildi.

Farhadi sadece yeni ABD Başkanı’nın değil, İran hükümetinin de politikalarını eleştirdiğini, her kimden gelirse gelsin radikalizmin boş yere nefret duygularını fitillediğini söyledi.

44 yaşındaki İranlı yönetmen Farhadi rejime eleştirel yaklaşımları ile tanınıyor. Farhadi 2012 yılında da “Nader ve Simin – Bir Ayrılık” filminden dolayı da Oscar’a layık görülmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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