'İran'da Kürt siyasi tutuklu Saman Nasim her an idam edilebilir'

Uluslararası Af Örgütü, İran ’da 19 Şubat’ta idam edildiği bildirilen Kürt siyasi tutuklu Saman Nasim’in idam edilmediğini duyurdu. Af Örgütü'nün açıklamasında “17 yaşındayken işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle adil olmayan bir yargılama sonucunda ölüm cezasına mahkum edilen Saman Nasim’in Zencan Cezaevi’nde hücre hapsinde tutulduğuna inanılıyor. Saman her an infaz edilme tehlikesiyle karşı karşıya” ifadesi kullanıldı.

İMC'nin haberine göre, Af Örgütü, Saman Nasim’in 18 Şubat’ta Urmiye Cezaevi’nden alınarak açıklanmayan bir yere transfer edildiğini, ailesi, Urmiye Cezaevi görevlilerine ve İstihbarat Bakanlığı’nın Urmiye’deki ofisine başvurarak Saman’a ne olduğunun açıklanmasını istediğini, ancak yetkililerin ellerinde bir bilgi olmadığını iddia ettiğini belirtti.

'Eşyalarını alın' denmişti

Açıklamada, 21 Şubat’ta ise aileye Saman’ın kişisel eşyalarını cezaevinden almaları söylendiğini, ailenin günlerce Saman’ın infaz edilmiş olabileceğine inandığı ve yetkililerden hiçbir bilgi alamadığı ifade edildi. Örgüt, Saman’ın 19 Şubat tarihinde veya civarında Zencan Cezaevi’ne transfer edildiğini düşünmekte ve ölüm cezası kararının hala geçerliliğini koruduğuna ve Saman’ın her an infaz edilebileceğini belirtiyor.

Ne olmuştu?

Saman Nesim, 2013 yılının Nisan ayında Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) üyesi olduğu için “Allah’a düşmanlık” (moharebeh) ve “dünyada ahlaksızlık” (ifsad fil-arz) ve İran Devrim Muhafızları’na karşı silahlı eylemde bulunma suçlarından ölüm cezasına mahkum edilmişti.

Tutuklandığında 17 yaşında olan Nesim, avukatı ile görüşmesine izin verilmediğini, el ve ayak tırnaklarının çekildiğini, dövüldüğünü, sırtında, bacaklarında ve karnında yaralar olduğunu, uzun bir süre baş aşağı tutularak işkence gördüğünü söylemişti. Uluslararası Af Örgütü, Kürt siyasi tutuklusu Saman Nasim’in idamını engellemek için kampanya imza kampanyası başlatmıştı.

Uluslararası çağrı yapılmıştı

Almanya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Sorumlusu Christoph Strasser ise Saman Nesim’in idam tehdidi ile karşı karşıya kalmasının endişe verici olduğunu belirtmişti. Nesim’in suçlandığı süreçte reşit olmadığına da dikkat çeken Strasser “İranlı yetkililer idamın infazını durdurmalı ve Nesim için adil bir yargılanma sürecini başlatmalı” çağrısını yapmıştı.

18 Şubat’ta Saman Nasim ve diğer 5 tutuklunun idam etmek üzere tutuldukları cezaevinden götürüldüğü belirtilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Nasim için çağrı yaparak reşit olmayan tutukluların idam edilmesinin hiç bir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtmişti. 20 Şubat’ta İran’da Urmiye cezaevinde tutulan Saman Nasim, Ali Efşarî ve Habîbullah Efşarî kardeşlerin idam edildiği belirtilmişti.