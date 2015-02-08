İran, Kürt siyasi tutuklu Naseem'i 19 Şubat'ta idam edecek

Uzay Bulut

İran’da ölüm cezasına çarptırılan 22 yaşındaki Kürt tutuklu Saman Naseem’in ailesine verilen bilgiye göre, infaz 19 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Uluslararası Af Örgütü, infazı derhal durdurmaları için İranlı yetkililere çağrı yapan bir kampanya başlattı. Af Örgütü, tutsağın adil olmayan bir dava sonucunda ölüm cezasına çarptırıldığını belirtti. [i]

“Muhalif bir Kürt partisine (PJAK’a ) üyelik” ve “İran devrim muhafızlarına karşı silahlı eylemde bulunma” iddialarıyla 2011’de tutuklanan Saman Naseem, 2013 yılında “Allah’a düşmanlık” (moharebeh) ve “dünyada ahlaksızlık" (ifsad fil-arz) suçlarından ölüme mahkûm edilmişti.

Uluslararası Af Örgütü, Naseem’in avukatının davayı takip etmesinin engellendiğini ve yeni bir avukat edinmesine izin verilemediğini bildirdi.

Af Örgütü’nün Naseem’in davasıyla ilgili hazırladığı rapor, şu bilgileri içeriyor:

“Naseem, 23 Kürt tutsakla birlikte, cezaevi koşullarını protesto etmek amacıyla 20 Kasım 2014’te açlık grevine başladı. Yetkililer ise buna karşılık olarak, Naseem’i ve diğer 9 mahkûmu idamlarını hızlandırmakla tehdit etti. Mahkûmlar, 33 gün sonra yetkililerin taleplerin karşılanacağına dair söz vermeleri üzerine, açlık grevlerine son verdiler.

Naseem, 17 Temmuz 2011’de İran devrim muhafızları (İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri) ve PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi) arasında çıkan silahlı bir çatışma sonrasında tutuklanmıştı. Mahkeme belgeleri, çatışmada bir İran devrim muhafızının öldürüldüğümü ve üçünün yaralandığını belirtiyordu. Naseem, Eylül 2011’de devlet televizyonunda da yayınlanan bir “itiraf”ta bulunmaya zorlandı.

Çıkarıldığı mahkemede ise sorgusu sırasında gözleri bağlanmış olarak tavana asıldığını ve içeriğini bilmediği bir “itiraf” belgesine zorla parmak bastırıldığını söyledi.

Ayrıca ayak ve el tırnaklarının çekildiğini, dövüldüğünü ve dayakların sırtında, bacaklarında ve karnında yaralanmalara sebep olduğunu dile getirdi.

Mahkeme ise bu ifadeleri göz ardı ederek, Naseem’in sorgu anında ettiği “itiraf”ları kullanma kararı aldı.

Saman Naseem, önce 2012 yılında ölüme mahkûm edildi. Fakat Yargıtay, iddia edilen suçlar işlediğinde tutsağın henüz 18 yaşında olmadığı gerekçesiyle kararı bozdu ve yeniden yargılanma talebiyle mahkemeye geri gönderdi. Yeniden yargılanma sırasında ise bir kez daha Naseem’in “itiraf”ına dayanan mahkeme, yine ölüm cezası verdi.

Naseem, en son 2013 yılında “Allah’a düşmanlık” ve “dünyada ahlaksızlık” suçlarından ölüme mahkûm edildi. Cezası, 2013’ün Aralık ayında Yargıtay tarafından onandı.

Geçtiğimiz ay İran’da bir Kürt tutuklu daha infaz edildi. “Allah’a düşmanlık” (Moharebeh) suçuyla 2011 yılında tutuklanan Sabir Mukhalid Muwan, ölüm cezasına çarptırıldı. Kürt aktivistlerin infazı durdurma kampanyasının sonuç vermemesiyle, Muwan, 6 Ocak’ta Urmia cezaevinde asılarak infaz edildi.

Muwan, infazından önce ölüm cezasına çarptırılan diğer 10 tutukluyla birlikte 33 gün süren bir açlık grevi yapmıştı.



İran devleti, Kürt siyasi aktivistlere karşı sıklıkla “Allah’a düşmanlık” (Moharebeh) suçunu kullanıyor.

İran İnsan Hakları (Iran Human Rights) sitesi, İran’da 2015’in ilk 6 gününde 21 tutsağın asılarak infaz edildiğini bildirdi.[ii]

İ) http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/004/2015/en/6e938a31-7e0b-42ad-8c72-7ff33c436b6d/mde130042015en.html

İİ) http://iranhr.net/2015/01/four-prisoners-hanged-in-iran-today/