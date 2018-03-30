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İran'da düşen jetin pilotunun cenazesi hâlâ bulunamadı; arama çalışmalarına 'Nevruz' nedeniyle ara verildi

İddiaya göre uçağın ikinci pilotunda alkol ve toksik maddeye rastlandı

30 Mart 2018 13:15

İran'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasında uçağın pilotu Beril Gebeş'in cesedi hâlâ bulunamadı. İran'da 21 Mart-1 Nisan tarihleri arası Nevruz bayramı olarak kutlandığından bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi. Cenazesi bulunamayan pilot Gebeş'e ilişkin çalışmaların 2 Nisan itibariyle yeniden başlatılacağı öğrenildi.

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Kazada hayatını kaybeden Liana Hananel'in kızı Siena ile fotoğrafını paylaşan arkadaşı Hande Gülşen, "Canım Lily'im. Keşke kelimelere sığsa sana olan özlem ve sevgimiz. Siena bebeğin her zaman kocaman bir ailesi olacak. Bizden uzakta olsan da anılarımızla her gün seni yaşatıyor olacağız" notunu yazdı. 

Rapor iddiası

Takvim'in haberine göre Dubai'de Mina Başaran ve 7 arkadaşının bekarlığa veda partisi sonrası Türkiye'ye dönerken İran'da 11 Mart'ta düşen özel jetle ilgili ilk raporun hazırlandığı iddia edildi. Bölgede inceleme yapan Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanlarının uçağın bakım ve ruhsatında herhangi bir sorun tespit edilmediğini bildirdiği öne sürüldü. Yine iddiaya göre yapılan testler neticesinde uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu'da alkol ve toksik maddeye rastlanmadı. 

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