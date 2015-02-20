İran'da Saman Nasim ve Efşarî kardeşler idam edildi

İran’da Urmiye cezaevinde tutulan siyasi tutsaklardan Saman Nesim, Ali Efşarî ve Habîbullah Efşarî kardeşler idam edildi.

Saman Nasim’in avukatı bir süredir devam eden idam söylentilerini bugün doğrularken rejim güçlerinin kendilerine, Saman Nesim’in şahsi eşyalarını götürmelerini, cenazenin ise sonra verileceğini bildirdiğini aktardı.

İMC'nin haberine göre; Nasim ile birlikte Ali Efşarî ve Habîbullah Efşarî kardeşlerin idam edildiği belirtilerek iki kardeşin ailesine bugün gelip cenazelerin alınabileceği bilgisinin verildiği ifade edildi.

İnsan hakları örgütlerinin ve duyarlı çevrelerin diğer 3 tutsak içinse bekleyişinin sürdürüldüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Saman Nesim, 2013 yılının Nisan ayında Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentinde bulunan ceza mahkemesi tarafından Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) üyesi olduğu için “Allah’a düşmanlık” (moharebeh) ve “dünyada ahlaksızlık” (ifsad fil-arz) ve İran Devrim Muhafızları’na karşı silahlı eylemde bulunma suçlarından ölüm cezasına mahkum edilmişti.

Tutuklandığında 17 yaşında olan Nesim, avukatı ile görüşmesine izin verilmediğini, el ve ayak tırnaklarının çekildiğini, dövüldüğünü, sırtında, bacaklarında ve karnında yaralar olduğunu, uzun bir süre baş aşağı tutularak işkence gördüğünü söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü, Kürt siyasi tutuklusu Saman Nasim’in idamını engellemek için kampanya imza kampanyası başlatmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Sorumlusu Christoph Strasser ise Saman Nesim’in idam tehdidi ile karşı karşıya kalmasının endişe verici olduğunu belirtmişti. Nesim’in suçlandığı süreçte reşit olmadığına da dikkat çeken Strasser “İranlı yetkililer idamın infazını durdurmalı ve Nesim için adil bir yargılanma sürecini başlatmalı” çağrısını yapmıştı.

Rojnews’te yer alan haberde dün (18 Şubat 2015) Saman Nasim ve diğer 5 tutsağı idam etmek üzere tutuldukları cezaevinden götürüldüğü belirtilmişti.

BM Saman Nasim için çağrı yaparak reşit olmayan tutukluların idam edilmesinin hiç bir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtmişti.