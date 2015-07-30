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İran: Türkiye'nin Kürtleri vurması stratejik hata

İran Genelkurmay Başkanı: Bu hata, tekfiri teröristlerin Türkiye sınırlarına ulaşmasını kolaylaştıracaktır

30 Temmuz 2015 17:40

Türkiye 'nin PKK ve IŞİD'e yönelik operasyonlarını değerlendiren İran Genelkurmay Başkanı Hasan Firuzabadi, Türkiye'yi sert bir dille eleştirdi. Firuzabadi, İran Devrim Muhafızları resmi sitesine yer alan açıklamasında, "Türkiye'nin IŞİD teröristlerine operasyon adıyla bu örgüte karşı direnen Kürt gruplarını hedef alması stratejik bir hata olmuştur. Bu hata, tekfiri teröristlerin Türkiye sınırlarına ulaşmasını kolaylaştıracaktır " ifadesini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, IŞİD'in tüm İslam ülkelerinde egemen güç olmak istediğini söyleyen Firuzabadi, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar bu konuda istisna değiller. Tekfiri terörist gruplara yardım etmek, er ya da geç bu ülkelerin de güvenliğini tehdit edecek" dedi. 

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