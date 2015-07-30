CHP'den Adıyaman raporu: IŞİD 6 bin dolarla gençleri kandırıyor; cenazeleri gizlice defnediliyor; Aleviler nöbette!

CHP’li Umut Oran, Adıyaman’a yaptığı son ziyarette bölgede herkesin bildiği ancak “Aman Adıyaman’ın adı lekelenmesin” denilerek gizlendiği öne sürülen IŞİD varlığına dair gelişmeleri, ekonomik göstergelerle birlikte rapor haline getirdi. “IŞİD Adıyaman için gerçekten de çok büyük bir tehdit” diyen Oran, 200 şüphelisi bulunan gizli bir soruşturmada iddianamenin 6 aydır hazırlanmadığını ifade etti.

Umut Oran, raporda "Adıyamanlılar, özellikle Alevi yurttaşlarımız evlerinin önünde, köylerinin dışında gece gündüz nöbet tutuyorlar. Üstelik bu yeni bir durum değil aylardır olabilecek bir IŞİD baskınına karşı bu şekilde yaşıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Gözlemlerini hükümet nezdinde takip edilmesi için CHP Grup Başkanvekillerine de gönderen Umut Oran’ın açıklaması şöyle:

‘Alevi yurttaşlarımız IŞİD nöbeti tutuyor

Adıyaman’da 26-27 Temmuz’da yaptığım temaslar sonucunda acı bir gerçek ile karşı karşıya kaldım: IŞİD Adıyaman için gerçekten de çok büyük bir tehdit. Merkez dışında dağlarda, yaylalarda yaşayan Adıyamanlılar, özellikle Alevi yurttaşlarımız evlerinin önünde, köylerinin dışında gece gündüz nöbet tutuyorlar. Üstelik bu yeni bir durum değil aylardır olabilecek bir IŞİD baskınına karşı bu şekilde yaşıyorlar.

‘Gizli soruşturma neden bitirilemiyor?’

Alevi vatandaşlarımız bu kaygılarını bir yılı aşkın bir süre önce Adıyaman’ın güvenliğinden sorumlu olan kamu görevlilerine ve seçilmiş il yöneticilerine aktarıyor. Yine bu vatandaşlarımız IŞİD’in tuzağına düşürdüğü kendi yavrularını dahi ihbar ediyorlar, ama nafile kimseden ‘tık’ yok. Sanki yukarıdan IŞİD’i ‘görme’, ‘duyma’ ‘konuşma’ şeklinde emir gelmiş tüm kamu görevlileri de buna uyuyor gibi. Yeri gelmişken soralım Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 6 aydır devam eden ve 200’ü aşkın şüphelisi bulunan gizli bir soruşturma olmasına rağmen neden iddianame bir türlü hazırlanamamaktadır?

‘Aman Adıyaman’ın adı lekelenmesin’

Güya ülkeyi yönetenler böylelikle IŞİD’i koruyup kollarken, vatandaşı da “Adıyaman’ın ismi IŞİD ile anılmasın, Adıyaman’ın ismi lekelenmesin” yalanıyla baskı altına almaya çalışıyorlar. Peki, isimleri, yaşamları, gelecekleri lekelenen beyinleri çelinen gençlerimiz ne olacak, ya da hayatları kararmış, umutları sönmüş, gözü yaşlı aileleri ne yapacak?

İktidar olarak hem iş-aş verme, barışı sağlama, hem de IŞİD’e göz yum ondan sonra da çık ‘bu işin fıtratında var’ de. Hayır, Adıyaman’ın fıtratında IŞİD yok ama “öfkeli gençler, bizim çocuklar, benim teröristim iyidir’ diyerek teröre göz yummak birilerinin fıtratında hep vardı.

‘Emniyete 18 aile başvurdu’

Özellikle 2013 yılından bu yana Adıyaman’da 200’ün üzerinde gencin IŞİD terör örgütüne katıldığı belirtilmektedir. Diyarbakır bombacısı Orhan Gönder’in ailesinin 2014 yılı haziran ayında emniyet müdürlüğüne bizzat çocukları hakkında şikâyetçi olmasına rağmen salıverilmesi gibi birçok örnek var. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne çocuklarının kayboldukları iddiası ile 18 aile müracaatta bulunmuş, bu ailelerin taleplerinin gereği de yapılmamıştır. IŞİD’e eleman sağlayan kişilerin kimler olduğunu aileler çok iyi biliyor açık kimlikleriyle emniyete bildiriyorlar fakat bunların hiçbiri yine önlenmiyor. Adıyaman Merkez İlçeden, Samsat ilçesi Bağarası Köyünde, Kâhta İlçesi Gülveren Köyünden, Çelikhan İlçesinden katılımların olduğunu sağır sultan bile duydu, bunları önlemek çok mu zor?

‘Geceleri gizli defin yapılıyor’

İŞID’e katılan ve Suriye’deki çatışmalarda öldürülenlerin geceleri Adıyaman’da gizlice defnedildiğini ildeki herkes biliyor. Böyle bir durum yetkililerin bilgisi onayı dışında yapılabilir mi?

‘Örgüt parayla kandırıyor’

Örgüte çocukları katılan aileler ile yapılan görüşmeler sonucunda örgütün çok rahat bir şekilde çocuklara ulaştığı, devşirme sürecini aleni bir şekilde yaptığı ortaya çıkmaktadır. Örgütün eleman devşirmede değişik taktik ve yöntemler kullandığı belirtilmektedir. Bunlardan bir tanesi para vaadidir. ÖRGÜT ELEMANLARI BAŞLANGIÇTA 6 BİN AMERİKAN DOLARI, DAHA SONRA İSE 1.200 AMERİKAN DOLARI VEREREK GENÇLERİ KANDIRMAKTADIR.

Ekonomik göstergeler

Peki, IŞİD neden Adıyaman’da bu kadar aktif biraz ona da değinmek isterim. IŞİD Adıyaman’da kendisine zemin buluyor ÇÜNKÜ;

· İl nüfusunun % 36,6’sı sosyal güvenlikten yoksun.

· 2008’deki TEKEL özelleştirmesi ve TEKEL’in sözleşmeli üretimini sonlandırması ve kapatılan fabrikalar ve getirilen tütün kotası Adıyaman’da 50 bin aileyi yani 350 bin insanı aç ve işsiz bıraktı,

· 2012 yılı il düzeyinde iş gücü göstergelerinde Adıyaman % 15,8’le işsizlik oranı en yüksek ilk 5 il arasında yer aldı.

· Dünya Bankası 2011 verilerine göre Türkiye genelinde 15.340 dolar olan kişi başına milli gelirde Adıyaman 7.554 dolarla 64. sırada yer alıyor. Üstelik 2004’ten beri çıkarılan 4 teşvik yasasında da Adıyaman cezalandırıldı.

· Kent ekonomisi olmadığı için Adıyaman’da işsiz gençler ve mevsimlik çalışıp yılın büyük bölümünde boş duranların daimi mekânları olan kahvehane ve çay ocakları, İldeki tüm işyeri sayısını ikiye katlamış durumda. Bu mekânlar, IŞİD vb. radikal örgütlere eleman temin eden odakların da yoğun faaliyet gösterdiği yerler.

· Adıyaman ekilebilir arazilerden 470 bin hektarını, 1 ilçesini ve 85 köyünü Atatürk Barajına verdi ama buna karşılık GAP’tan ciddi bir katkı almadı. Sulama alanı ancak % 10’a ulaşabildi.

Oran’ın CHP grubuna aktardığı sorular

Adıyaman gözlemlerimi CHP TBMM Grubuna aktararak Adıyaman-IŞİD ilişkisinin, vatandaşın güçlüklerinin soru ve araştırma önergeleriyle hükümete karşı takip edilmesi için girişimde de bulunacağım. Bu nedenle öncelikle güya IŞİD’e operasyon yapan hükümetin şu sorulara yanıt vermesi gerekmektedir:

Adıyaman’da 2013 yılından bu yana terör örgütü IŞİD’e kaç genç katılmıştır?

IŞİD’e çocukları katılan ailelerin Emniyete yaptıkları şikâyetlerde eleman devşirdiklerini bildirdikleri şahıslar hakkında Adıyaman Valiliğince yapılan herhangi bir işlem var mıdır? Neden açık kimlikleri belli olan bu kişilerin örgütsel çalışmaları önlenememektedir?

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında 6 aydır devam eden, 200’ü aşkın şüphelisi olan gizli bir soruşturma olmasına rağmen iddianame neden hazırlanmıyor, bu dava neden açılamıyor? İlde devam eden herhangi bir IŞİD soruşturması var mıdır?

Jandarma ve Emniyet İstihbarat ile MİT’in IŞİD’e katılımların önlenmesi için yapmış olduğu herhangi bir çalışma var mıdır?

Adıyaman da IŞİD’e yönelik olarak kolluk kuvvetleri herhangi bir operasyon yaptı mı, sonucu ne oldu, kaç kişi gözaltına alındı, kaçı tutuklandı?

IŞİD’in Alevi köylerinde oturanları fişlediklerine dair herhangi bir istihbari bilgi valilikte, emniyette, MİT’te var mıdır, bu konu hakkında hangi önlemleri alıyorsunuz?

Öldürülen IŞİD’lilerin şehir-köy mezarlıklarına son bir yıl içerisinde geceleri gömülmesi talimatını, iznini kim verdi? Bu şekilde kaç cenaze gömüldü?