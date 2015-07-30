Yabancı savaşçıları Türkiye'den IŞİD'e götüren çete çökertildi

Şanlıurfa’da polisin düzenlediği baskında beş kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı. Yurtdışından gelen savaşçıları IŞİD’e götüren şebekenin şehir merkezinde de “güvenli evler” oluşturduğu belirlendi.

Türkiye genelinde operasyonlar sürerken Şanlıurfa’da yurtdışından gelenleri IŞİD’e götüren beş kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı. Şanlıurfa kent merkezindeki evleri kullanan şebekenin biri Suriyeli dört üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, operasyonda IŞİD’in Şanlıurfa’daki yerel unsurlarının faaliyetleri de ortaya çıkarıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplanan güvenlik zirvelerinin sonucunda yurt genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ederken, Şanlıurfa’da önemli bir çalışma yürütüldüğü günışığına çıktı. İl merkezinde bir grubun yurtdışından gelenleri Şanlıurfa’da konaklamalarını sağlayıp daha sonra Suriye’den gelen talimatlarla Kaçak olarak sınırı geçirdiği saptandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Şanlıurfa Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takipler sonrasında beş kişilik grupla ilgili önemli bulgulara ulaştı.

Şifre: Kardeşler geliyor

Liderliğini Mehmet D.’nin yaptığı ve Hüseyin D., Mehmet G., Mehmet A. ve Suriye uyruklu Haris S.’den oluşan ekibin kent merkezinde “güvenli evler” oluşturdukları anlaşıldı. Akçakale ve Gaziantep’e genişletilen operasyon kapsamında, Suriye’deki IŞİD yöneticilerinden gelen telefonlarla harekete geçen ekibin, özellikle cihad bölgelerine gitmek için yurtdışından gelenlerden sorumlu olduğu anlaşıldı.

Suriye’deki IŞİD yöneticilerinin, gelecek kişilerin kimlikleri, nereden gelecekleri ve geliş güzergahlarıyla ilgili “kardeşler geliyor” biçiminde bilgi vermesinin ardından harekete geçen Mehmet D. ve ekibinin, özellikle Rakka’daki IŞİD yönetimiyle bağlantısı tespit edildi. Yurtdışından otobüs terminaline gelen yabancıları karşılayıp güvenli evlere yerleştiren ekibin, kimi zaman kentteki bazı otelleri kullandıkları da saptandı. Gelen yabancı uyruklu savaşçıları bir gün otel ya da güvenli evlerde tutan ekibin, ertesi gün Mehmet D.’nin kullandığı araçla bu kişileri önce Akçakale’ye götürdüğü, buradan da kaçak olarak sınırı geçirdiği anlaşıldı.

Gelen yabancıların beraberinde getirdikleri eşya va bavulların ise ertesi gün yine kaçak yollardan sınır geçirilerek sahiplerine ulaştırıldığı belirlendi.

Cihad için gelen yabancı uyruklu kişilere ait pasaportların da bir süre bu ekibin elinde kaldığı daha sonra ulaştırıldığı kaydedildi.

Ağabeyi de El Kaideli

Yapılan takip çalışmalarında IŞİD’e katılmak için Şanlıurfa’ya gelenlerin geçici olarak barındırıldığı güvenli evlerin giderlerinin örgüt tarafından karşılandığı ve sorumlu olarak Suriye uyruklu Haris S.’nin görevlendirildiği belirlendi. Şüphelilerden Mehmet D.’nin ağabeyinin daha önce Afganistan’da El Kaide saflarında savaştığı ve öldüğü öne sürüldü. Gözaltına alınanlardan aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet D. ve Suriyeli Haris S.’nin bulunduğu dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 1 adet Glock tabanca ve 3 adet şarjörle birlikte 42 adet mermi, 7 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, IŞİD’e katılan 4 yabancı uyruklu savaşçıya ait pasaport, 3 adet yabancı ülke kimlik belgesi, 2 adet taşınabilir bilgisayar ana belleği, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 3 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.