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Hacıbayram'da IŞİD iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi adliyeye getirilmeden serbest bırakıldı

PKK'lı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yedi kişi ise tutuklandı

29 Temmuz 2015 12:12

Suruç saldırısının ardından Türkiye genelinde başlatılan operasyonların Ankara ayağında terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınanların tamamı adliyeye getirilmeden serbest bırakıldı.

PKK, gençlik yapılanması YDG/H ile DHKP/C’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi.

 

11’i Özbek, 4’ü Türk

 

Son olarak önceki gün terör örgütü IŞİD’e militan sağlayan ve Suriye’ye geçişlerde barınma yeri olarak kulllanılan Ankara’nın Hacıbayram mahallesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 15 kişi emniyet birimleri tarafından sorgulandı. Şüpheliler, emniyette sorgulandıktan sonra yine savcılık talimatıyla adliyeye sevkedilmeden serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerin 11’inin Özbekistan uyruklu olduğu, dördünün ise Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

 

PKK, YDG/H ve DHKP/C

 

IŞİD’in yanı sıra PKK ve gençlik yapılanması YDG/H ile DHKP/C üyelerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınanlardan ise 7’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Tutuklananlar arasında Suruç saldırısının ardından Ankara Sakarya caddesi ve Güvenpark’ta gerçekleştirilen eylemlere katılanlar ile YDG/H’nin Ankara yöneticisi olduğu iddia edilen Z.U. isimli bir kadının da bulunduğu bildirildi.

 

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